https://ria.ru/20250627/peterburg-2025727838.html

В Петербурге задержали водителя, устроившего шоу с пробуксовкой колес

В Петербурге задержали водителя, устроившего шоу с пробуксовкой колес - РИА Новости, 27.06.2025

В Петербурге задержали водителя, устроившего шоу с пробуксовкой колес

Полиция задержала водителя Mercedes, в апреле устроившего "шоу" с пробуксовкой колес на улице в историческом центре Санкт-Петербурга, он стал фигурантом дела об РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:37:00+03:00

2025-06-27T09:37:00+03:00

2025-06-27T09:49:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

mercedes

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Полиция задержала водителя Mercedes, в апреле устроившего "шоу" с пробуксовкой колес на улице в историческом центре Санкт-Петербурга, он стал фигурантом дела об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, правоохранители обнаружили в интернете видео, где водитель Mercedes демонстративно буксует на проезжей части, колеса его автомобиля дымятся. "Шоу", которое произошло 25 апреля на Гончарной улице, снималось на камеру мобильного телефона для распространения в соцсетях. Уголовное дело возбудили по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Как отмечают в ГУМВД, применение этой статьи, предусматривающей ужесточение ответственности для уличных гонщиков, "можно назвать своего рода трендом, запускаемым петербургской полицией в борьбе со стритрейсингом". Установив личность водителя, полицейские выяснили, что в 2012 году за рулем мотоцикла он стал виновником смертельной аварии, где погибла 17-летняя девушка. "Выйдя из мест лишения свободы, молодой человек начал зарабатывать на жизнь ведением блога в социальных сетях, выкладывая там свои "подвиги" с опасным вождением. Так, героиней нескольких видео стала маленькая дочка "гонщика", безопасность которой явно интересовала рейсера меньше, чем количество подписчиков", – рассказали в ГУМВД. В полиции не исключают, что мужчина может быть причастен не только к опасной езде "на камеру", но и к теневым схемам, связанным с обналичиванием денег и криптовалютой. Эти данные будут проверяться. "Пока "гонщик" задержан и доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий и избрания меры пресечения", – добавили в ГУМВД.

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https://ria.ru/20250119/vatrushka-1994482359.html

https://ria.ru/20250627/ulan-ude-2025705389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, mercedes