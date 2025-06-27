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В Петербурге задержали водителя, устроившего шоу с пробуксовкой колес - РИА Новости, 27.06.2025
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09:37 27.06.2025 (обновлено: 09:49 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/peterburg-2025727838.html
В Петербурге задержали водителя, устроившего шоу с пробуксовкой колес
В Петербурге задержали водителя, устроившего шоу с пробуксовкой колес - РИА Новости, 27.06.2025
В Петербурге задержали водителя, устроившего шоу с пробуксовкой колес
Полиция задержала водителя Mercedes, в апреле устроившего "шоу" с пробуксовкой колес на улице в историческом центре Санкт-Петербурга, он стал фигурантом дела об РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:37:00+03:00
2025-06-27T09:49:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Полиция задержала водителя Mercedes, в апреле устроившего "шоу" с пробуксовкой колес на улице в историческом центре Санкт-Петербурга, он стал фигурантом дела об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, правоохранители обнаружили в интернете видео, где водитель Mercedes демонстративно буксует на проезжей части, колеса его автомобиля дымятся. "Шоу", которое произошло 25 апреля на Гончарной улице, снималось на камеру мобильного телефона для распространения в соцсетях. Уголовное дело возбудили по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Как отмечают в ГУМВД, применение этой статьи, предусматривающей ужесточение ответственности для уличных гонщиков, "можно назвать своего рода трендом, запускаемым петербургской полицией в борьбе со стритрейсингом". Установив личность водителя, полицейские выяснили, что в 2012 году за рулем мотоцикла он стал виновником смертельной аварии, где погибла 17-летняя девушка. "Выйдя из мест лишения свободы, молодой человек начал зарабатывать на жизнь ведением блога в социальных сетях, выкладывая там свои "подвиги" с опасным вождением. Так, героиней нескольких видео стала маленькая дочка "гонщика", безопасность которой явно интересовала рейсера меньше, чем количество подписчиков", – рассказали в ГУМВД. В полиции не исключают, что мужчина может быть причастен не только к опасной езде "на камеру", но и к теневым схемам, связанным с обналичиванием денег и криптовалютой. Эти данные будут проверяться. "Пока "гонщик" задержан и доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий и избрания меры пресечения", – добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250603/zaderzhanie-2020657358.html
https://ria.ru/20250119/vatrushka-1994482359.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, mercedes
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Mercedes
В Петербурге задержали водителя, устроившего шоу с пробуксовкой колес

В Петербурге задержали устроившего шоу с пробуксовкой колес блогера на Mercedes

© ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиАвтомобиль Mercedes во время дрифта с пробуксовкой на на Гончарной улице в Санкт-Петербурга. Кадр видео
Автомобиль Mercedes во время дрифта с пробуксовкой на на Гончарной улице в Санкт-Петербурга. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Автомобиль Mercedes во время дрифта с пробуксовкой на на Гончарной улице в Санкт-Петербурга. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Полиция задержала водителя Mercedes, в апреле устроившего "шоу" с пробуксовкой колес на улице в историческом центре Санкт-Петербурга, он стал фигурантом дела об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, правоохранители обнаружили в интернете видео, где водитель Mercedes демонстративно буксует на проезжей части, колеса его автомобиля дымятся. "Шоу", которое произошло 25 апреля на Гончарной улице, снималось на камеру мобильного телефона для распространения в соцсетях.
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Уголовное дело возбудили по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Как отмечают в ГУМВД, применение этой статьи, предусматривающей ужесточение ответственности для уличных гонщиков, "можно назвать своего рода трендом, запускаемым петербургской полицией в борьбе со стритрейсингом".
Установив личность водителя, полицейские выяснили, что в 2012 году за рулем мотоцикла он стал виновником смертельной аварии, где погибла 17-летняя девушка.
"Выйдя из мест лишения свободы, молодой человек начал зарабатывать на жизнь ведением блога в социальных сетях, выкладывая там свои "подвиги" с опасным вождением. Так, героиней нескольких видео стала маленькая дочка "гонщика", безопасность которой явно интересовала рейсера меньше, чем количество подписчиков", – рассказали в ГУМВД.
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В полиции не исключают, что мужчина может быть причастен не только к опасной езде "на камеру", но и к теневым схемам, связанным с обналичиванием денег и криптовалютой. Эти данные будут проверяться.
"Пока "гонщик" задержан и доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий и избрания меры пресечения", – добавили в ГУМВД.
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