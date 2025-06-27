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Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 27.06.2025
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14:53 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/pesni-2025834913.html
Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков
Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 27.06.2025
Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков
Невский районный суд Санкт-Петербурга по административному иску прокуратуры запретил распространение в России трех песен рэпера Kizaru (настоящее имя – Олег... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:53:00+03:00
2025-06-27T14:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга по административному иску прокуратуры запретил распространение в России трех песен рэпера Kizaru (настоящее имя – Олег Нечипоренко), где пропагандируется употребление наркотиков, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как отмечает судебная пресс-служба, в число трех запрещенных к распространению песен попали композиции "Пакуем" и "Наркос". В их текстах, согласно экспертному заключению, "выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами". При этом анализ текстов свидетельствует о том, что их автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики и одобряющий их продажу. Это может вызвать у слушателей желание повторить его действия и сформировать положительное отношение к торговле наркотиками, пояснила пресс-служба судов. "Суд признал песни, размещенные по 5 ссылкам, запрещенными к распространению на территории РФ", – заключается в сообщении.
https://ria.ru/20250529/zapret-2019751502.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, здоровье - общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Здоровье - Общество
Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков

Суд в Петербурге запретил 3 песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков

© Фото : соцсети рэпераРэпер KIZARU
Рэпер KIZARU - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : соцсети рэпера
Рэпер KIZARU. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга по административному иску прокуратуры запретил распространение в России трех песен рэпера Kizaru (настоящее имя – Олег Нечипоренко), где пропагандируется употребление наркотиков, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как отмечает судебная пресс-служба, в число трех запрещенных к распространению песен попали композиции "Пакуем" и "Наркос". В их текстах, согласно экспертному заключению, "выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами".
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При этом анализ текстов свидетельствует о том, что их автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики и одобряющий их продажу. Это может вызвать у слушателей желание повторить его действия и сформировать положительное отношение к торговле наркотиками, пояснила пресс-служба судов.
"Суд признал песни, размещенные по 5 ссылкам, запрещенными к распространению на территории РФ", – заключается в сообщении.
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