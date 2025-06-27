https://ria.ru/20250627/peskov-2025888485.html

Путин вскоре выйдет к СМИ

Путин вскоре выйдет к СМИ - РИА Новости, 27.06.2025

Путин вскоре выйдет к СМИ

Президент РФ Владимир Путин вскоре пообщается с представителями СМИ в рамках своей пресс-конференции на полях саммита ЕАЭС в Минске, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:10:00+03:00

2025-06-27T17:10:00+03:00

2025-06-27T17:19:00+03:00

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россия

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вскоре пообщается с представителями СМИ в рамках своей пресс-конференции на полях саммита ЕАЭС в Минске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент скоро будет с нами", - сказал Песков, обращаясь к представителям СМИ, ожидающим начала пресс-конференции.Он также объяснил задержку тем, что у Путина состоялась встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20250619/putin-2023744653.html

https://ria.ru/20250509/uzbekistan-2015395040.html

узбекистан

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владимир путин, евразийский экономический союз, дмитрий песков, узбекистан, минск, россия, шавкат мирзиеев, в мире