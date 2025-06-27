https://ria.ru/20250627/perevorot-2025908175.html
Путин: Запад поддержал переворот на Украине, но говорит об агрессии России
Путин: Запад поддержал переворот на Украине, но говорит об агрессии России - РИА Новости, 27.06.2025
Путин: Запад поддержал переворот на Украине, но говорит об агрессии России
Госпереворот на Украине был поддержан Западом, который потом начал говорить об агрессии России, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что обвиняющие... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:59:00+03:00
2025-06-27T17:59:00+03:00
2025-06-27T17:59:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_887d2145ece0491f608c7ca4d7d14793.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Госпереворот на Украине был поддержан Западом, который потом начал говорить об агрессии России, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что обвиняющие Россию или "сами идиоты", или "нас за дурачков принимают". "Как же назвать то, что произошло в результате госпереворота, поддержанного коллективным Западом? Сначала приехали, подписали гарантии между президентом, президентской властью и оппозицией, потом через несколько дней провели госпереворот, поддержали его, деньги за это заплатили, публично сознались в этом, а потом начали говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно. Это что такое? Они сами идиоты или нас за дурачков принимают", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию. Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_7edf11a7b7bda7d067e1d108cd4c2faa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, белоруссия
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Белоруссия
Путин: Запад поддержал переворот на Украине, но говорит об агрессии России
Путин: Запад поддержал переворот в Киеве, а потом начал говорить об агрессии РФ