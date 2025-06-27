https://ria.ru/20250627/perevorot-2025908175.html

Путин: Запад поддержал переворот на Украине, но говорит об агрессии России

Путин: Запад поддержал переворот на Украине, но говорит об агрессии России - РИА Новости, 27.06.2025

Путин: Запад поддержал переворот на Украине, но говорит об агрессии России

Госпереворот на Украине был поддержан Западом, который потом начал говорить об агрессии России, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что обвиняющие... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:59:00+03:00

2025-06-27T17:59:00+03:00

2025-06-27T17:59:00+03:00

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Госпереворот на Украине был поддержан Западом, который потом начал говорить об агрессии России, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что обвиняющие Россию или "сами идиоты", или "нас за дурачков принимают". "Как же назвать то, что произошло в результате госпереворота, поддержанного коллективным Западом? Сначала приехали, подписали гарантии между президентом, президентской властью и оппозицией, потом через несколько дней провели госпереворот, поддержали его, деньги за это заплатили, публично сознались в этом, а потом начали говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно. Это что такое? Они сами идиоты или нас за дурачков принимают", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию. Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, белоруссия