https://ria.ru/20250627/peregovory-2025900975.html
Путин ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной
Путин ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.06.2025
Путин ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной
Время и место третьего раунда переговоров России и Украины нужно согласовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:40:00+03:00
2025-06-27T17:40:00+03:00
2025-06-27T17:47:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Время и место третьего раунда переговоров России и Украины нужно согласовать, заявил президент России Владимир Путин."После завершения вот этой стадии (передачи тел погибших солдат и военнопленных - ред.) мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы. Нужно согласовать место и время", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, о том, когда планируется провести третий раунд переговоров между РФ и Украиной.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html
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Путин о третьем раунде переговоров с Украиной
Полный ответ Путина на вопрос РИА Новости о третьем раунде переговоров с Украиной и о проектах меморандумов по урегулированию
2025-06-27T17:40
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PT3M31S
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной
Путин: время и место третьего раунда переговоров РФ и Украины нужно согласовать