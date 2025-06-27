https://ria.ru/20250627/peregovory-2025898938.html
Путин назвал тему нового раунда переговоров с Украиной
Путин назвал тему нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.06.2025
Путин назвал тему нового раунда переговоров с Украиной
Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения в ходе третьего раунда переговоров, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:35:00+03:00
2025-06-27T17:35:00+03:00
2025-06-27T17:48:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения в ходе третьего раунда переговоров, заявил президент России Владимир Путин в ответе на вопрос РИА Новости.“Предметом (третьего раунда переговоров - ред.), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны”, - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250627/putin-2025898596.html
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украина, владимир путин
Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Путин назвал тему нового раунда переговоров с Украиной
Путин: меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров РФ и Украины