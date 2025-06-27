https://ria.ru/20250627/peregovory-2025898938.html

Путин назвал тему нового раунда переговоров с Украиной

Путин назвал тему нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.06.2025

Путин назвал тему нового раунда переговоров с Украиной

Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения в ходе третьего раунда переговоров, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:35:00+03:00

2025-06-27T17:35:00+03:00

2025-06-27T17:48:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения в ходе третьего раунда переговоров, заявил президент России Владимир Путин в ответе на вопрос РИА Новости.“Предметом (третьего раунда переговоров - ред.), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны”, - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250627/putin-2025898596.html

украина

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2025

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украина, владимир путин