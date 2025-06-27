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Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 27.06.2025 (обновлено: 17:47 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/peregovory-2025898228.html
Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.06.2025
Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
Российская Федерация готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:32:00+03:00
2025-06-27T17:47:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
стамбул
владимир путин
в мире
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Российская Федерация готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин."Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы, нужно согласовать место, время", - сказал Путин, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html
россия
украина
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о третьем раунде переговоров с Украиной
Полный ответ Путина на вопрос РИА Новости о третьем раунде переговоров с Украиной и о проектах меморандумов по урегулированию
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россия, украина, стамбул, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной

Путин: РФ готова к третьему раунду переговоров с Украиной

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Российская Федерация готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин.
"Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы, нужно согласовать место, время", - сказал Путин, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВ мире
 
 
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