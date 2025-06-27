https://ria.ru/20250627/peregovory-2025898228.html

Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной

Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.06.2025

Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной

Российская Федерация готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:32:00+03:00

2025-06-27T17:32:00+03:00

2025-06-27T17:47:00+03:00

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Российская Федерация готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин."Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы, нужно согласовать место, время", - сказал Путин, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

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Путин о третьем раунде переговоров с Украиной Полный ответ Путина на вопрос РИА Новости о третьем раунде переговоров с Украиной и о проектах меморандумов по урегулированию 2025-06-27T17:32 true PT3M31S

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Ольга Фомченкова

россия, украина, стамбул, владимир путин, в мире