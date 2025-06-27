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Американского наемника Райана О'Лири* внесли в перечень террористов
Американского наемника Райана О'Лири* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 27.06.2025
Американского наемника Райана О'Лири* внесли в перечень террористов
Американский наемник Райан О'Лири* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:01:00+03:00
2025-06-27T16:01:00+03:00
2025-06-27T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американский наемник Райан О'Лири* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: О'Лири Райан Дэвид*, (Ryan David O'Leary), 18.12.1986 года рождения, город Карролл штата Айова Соединенных Штатов Америки", - говорится в перечне.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, в мире
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, В мире
Американского наемника Райана О'Лири* внесли в перечень террористов
Американский наемник Райан О'Лири внесен в перечень террористов и экстремистов