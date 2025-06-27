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Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий
Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий - РИА Новости, 27.06.2025
Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий
Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:04:00+03:00
2025-06-27T10:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства."Свыше 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.Как отметили в пресс-службе:Вопрос рассмотрели на заседании правительства в четверг.
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Экономика, Россия, Правительство РФ, Пенсии, Общество, Хорошие новости
Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий
Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на пенсии жителей новых регионов