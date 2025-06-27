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Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий - РИА Новости, 27.06.2025
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10:04 27.06.2025 (обновлено: 11:03 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/pensiya-2025732522.html
Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий
Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий - РИА Новости, 27.06.2025
Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий
Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 27.06.2025
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства."Свыше 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.Как отметили в пресс-службе:Вопрос рассмотрели на заседании правительства в четверг.
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экономика, россия, правительство рф, пенсии, общество
Экономика, Россия, Правительство РФ, Пенсии, Общество, Хорошие новости
Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий

Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на пенсии жителей новых регионов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства.
"Свыше 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.
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Как отметили в пресс-службе:
  • средства уже предусмотрены в федеральном бюджете;
  • с их помощью в III квартале года выплатят пенсии, назначенные по региональному законодательству;
  • на выплаты в I и II кварталах направили более 12 миллиардов рублей;
  • общий объем средств, выделенных на эти цели, — свыше 16 миллиардов.
Вопрос рассмотрели на заседании правительства в четверг.
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