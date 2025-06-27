https://ria.ru/20250627/pensiya-2025732522.html

Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий

Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий - РИА Новости, 27.06.2025

Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий

Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 27.06.2025

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства."Свыше 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.Как отметили в пресс-службе:Вопрос рассмотрели на заседании правительства в четверг.

https://ria.ru/20250614/pravitelstvo--2022775940.html

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экономика, россия, правительство рф, пенсии, общество