В Тулуне пенсионерка вылила зеленку в офисе банка по указке аферистов
Пенсионерка в Тулуне, действуя по указанию аферистов, облила зеленкой офис банка
© ГУМВД по Иркутской областиОбманутая мошенниками пенсионерка облила зеленкой офис банка в Тулуне Иркутской области. Кадр видео
Обманутая мошенниками пенсионерка облила зеленкой офис банка в Тулуне Иркутской области. Кадр видео
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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Пенсионерка в Тулуне пришла в офис банка, где вылила зеленку и выкрикивала провокационные лозунги, выполняя указания, которые ей давали по телефону киберпреступники, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
"Инцидент произошел 25 июня после 17 часов (12.00 мск) вечера в городе Тулуне Иркутской области. Посетительница банка внезапно разлила флакон с зеленкой и стала выкрикивать лозунги о запрещенной террористической организации. Сотрудники офиса попытались ее успокоить, однако встревоженная тулунчанка никого к себе не подпускала и исполняла требования голоса из мобильного телефона", - говорится в сообщении.
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Женщину остановили при попытке разбить телефон, чего от нее требовали злоумышленники. По данным полиции, на провокационные действия ее подтолкнули телефонные преступники, обещавшие вернуть похищенные у нее деньги. Пострадавшая ранее лишилась свыше 1,2 миллиона рублей, большая часть из которых получена в кредит. Женщина пояснила, что собеседник обещал, будто в отделении ей выпустят новую карту и вернут деньги, если она выполнит указания, данные по телефону.
С жертвой обмана работают следователи отдела полиции. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования, полицейские выяснили, что за неделю до инцидента пострадавшей позвонили якобы из пенсионного фонда и убедили назвать код "для записи на прием", что она и сделала. После уже другие мошенники заявили, что ее аккаунт на сайте "Госуслуги" взломан, преступники оформляют на нее кредиты и деньги нужно срочно спасать. Тулунчанка перевела свои и заемные средства на "безопасные" счета, подконтрольные аферистам.
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