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В Тулуне пенсионерка вылила зеленку в офисе банка по указке аферистов - РИА Новости, 27.06.2025
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09:33 27.06.2025 (обновлено: 09:38 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/pensionerka--2025727374.html
В Тулуне пенсионерка вылила зеленку в офисе банка по указке аферистов
В Тулуне пенсионерка вылила зеленку в офисе банка по указке аферистов - РИА Новости, 27.06.2025
В Тулуне пенсионерка вылила зеленку в офисе банка по указке аферистов
Пенсионерка в Тулуне пришла в офис банка, где вылила зеленку и выкрикивала провокационные лозунги, выполняя указания, которые ей давали по телефону... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:33:00+03:00
2025-06-27T09:38:00+03:00
тулун
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Пенсионерка в Тулуне пришла в офис банка, где вылила зеленку и выкрикивала провокационные лозунги, выполняя указания, которые ей давали по телефону киберпреступники, сообщает ГУМВД по Иркутской области. "Инцидент произошел 25 июня после 17 часов (12.00 мск) вечера в городе Тулуне Иркутской области. Посетительница банка внезапно разлила флакон с зеленкой и стала выкрикивать лозунги о запрещенной террористической организации. Сотрудники офиса попытались ее успокоить, однако встревоженная тулунчанка никого к себе не подпускала и исполняла требования голоса из мобильного телефона", - говорится в сообщении. Женщину остановили при попытке разбить телефон, чего от нее требовали злоумышленники. По данным полиции, на провокационные действия ее подтолкнули телефонные преступники, обещавшие вернуть похищенные у нее деньги. Пострадавшая ранее лишилась свыше 1,2 миллиона рублей, большая часть из которых получена в кредит. Женщина пояснила, что собеседник обещал, будто в отделении ей выпустят новую карту и вернут деньги, если она выполнит указания, данные по телефону. С жертвой обмана работают следователи отдела полиции. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования, полицейские выяснили, что за неделю до инцидента пострадавшей позвонили якобы из пенсионного фонда и убедили назвать код "для записи на прием", что она и сделала. После уже другие мошенники заявили, что ее аккаунт на сайте "Госуслуги" взломан, преступники оформляют на нее кредиты и деньги нужно срочно спасать. Тулунчанка перевела свои и заемные средства на "безопасные" счета, подконтрольные аферистам.
https://ria.ru/20250214/zelenka-1999460682.html
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тулун, иркутская область, происшествия
Тулун, Иркутская область, Происшествия
В Тулуне пенсионерка вылила зеленку в офисе банка по указке аферистов

Пенсионерка в Тулуне, действуя по указанию аферистов, облила зеленкой офис банка

© ГУМВД по Иркутской областиОбманутая мошенниками пенсионерка облила зеленкой офис банка в Тулуне Иркутской области. Кадр видео
Обманутая мошенниками пенсионерка облила зеленкой офис банка в Тулуне Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© ГУМВД по Иркутской области
Обманутая мошенниками пенсионерка облила зеленкой офис банка в Тулуне Иркутской области. Кадр видео
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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Пенсионерка в Тулуне пришла в офис банка, где вылила зеленку и выкрикивала провокационные лозунги, выполняя указания, которые ей давали по телефону киберпреступники, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
"Инцидент произошел 25 июня после 17 часов (12.00 мск) вечера в городе Тулуне Иркутской области. Посетительница банка внезапно разлила флакон с зеленкой и стала выкрикивать лозунги о запрещенной террористической организации. Сотрудники офиса попытались ее успокоить, однако встревоженная тулунчанка никого к себе не подпускала и исполняла требования голоса из мобильного телефона", - говорится в сообщении.
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Женщину остановили при попытке разбить телефон, чего от нее требовали злоумышленники. По данным полиции, на провокационные действия ее подтолкнули телефонные преступники, обещавшие вернуть похищенные у нее деньги. Пострадавшая ранее лишилась свыше 1,2 миллиона рублей, большая часть из которых получена в кредит. Женщина пояснила, что собеседник обещал, будто в отделении ей выпустят новую карту и вернут деньги, если она выполнит указания, данные по телефону.
С жертвой обмана работают следователи отдела полиции. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования, полицейские выяснили, что за неделю до инцидента пострадавшей позвонили якобы из пенсионного фонда и убедили назвать код "для записи на прием", что она и сделала. После уже другие мошенники заявили, что ее аккаунт на сайте "Госуслуги" взломан, преступники оформляют на нее кредиты и деньги нужно срочно спасать. Тулунчанка перевела свои и заемные средства на "безопасные" счета, подконтрольные аферистам.
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ТулунИркутская областьПроисшествия
 
 
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