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В Госдепе призвали поддержать Ле Пен, пишут СМИ

В Госдепе призвали поддержать Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2025

В Госдепе призвали поддержать Ле Пен, пишут СМИ

Старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США Сэмюэль Сэмсон выступил с рекомендацией оказать поддержку... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:42:00+03:00

2025-06-27T11:42:00+03:00

2025-06-27T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США Сэмюэль Сэмсон выступил с рекомендацией оказать поддержку лидеру правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, которая вновь намерена быть кандидатом в гонке за президентское кресло в 2027 году, что может подорвать отношения между Францией и США, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Марин Ле Пен отвергла предложение о публичной поддержке ее кандидатуры президентом США Дональдом Трампом, боясь, что она ей навредит. Отмечается, что Сэмсон выступил с рекомендацией о финансировании Ле Пен на этой неделе. "Политический назначенец государственного департамента предложил использовать деньги американских налогоплательщиков для поддержки лидера французских крайне правых Марин Ле Пен… Хотя решение относительно рекомендации не было принято, использование средств, выделенных на продвижение прав человек и борьбу с авторитарными режимами, для поддержки лидера оппозиционной партии… может подорвать почти 250-летний союз Франции и США", - говорится в материале на сайте издания. Согласно опросам, глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен уверенно лидируют среди потенциальных кандидатов на выборы президента Франции в 2027 году. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен подала апелляцию, решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию будет представлять Барделла.

https://ria.ru/20250511/frantsiya-2016377415.html

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в мире, франция, сша, париж, марин ле пен, дональд трамп, государственный департамент сша, politico, европарламент