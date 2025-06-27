https://ria.ru/20250627/patriotizm-2025824159.html
Шапошников предложил реализовать с Белоруссией новые патриотические проекты
Шапошников предложил реализовать с Белоруссией новые патриотические проекты - РИА Новости, 27.06.2025
Шапошников предложил реализовать с Белоруссией новые патриотические проекты
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в рамках XII Форума регионов России и Беларуси предложил реализовать совместно с белорусскими... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:15:00+03:00
2025-06-27T14:15:00+03:00
2025-06-27T14:23:00+03:00
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московская городская дума
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в рамках XII Форума регионов России и Беларуси предложил реализовать совместно с белорусскими коллегами новые проекты патриотической направленности, сообщает пресс-служба столичного парламента. Отмечается, что в рамках форума Шапошников рассказал о реализации гражданско-патриотических программ по увековечению памяти героев Отечества. Он отметил, что "в будущем совместно мы сможем реализовать новые общественно значимые проекты международного и межрегионального уровня, которые внесут весомый вклад в прославление героических страниц истории народов России и Белоруссии". Председатель Мосгордумы подчеркнул, что русский и белорусский народы объединяют не только многовековая история, богатое духовное и культурное наследие, но и общая героическая память, что особенно важно в год 80-летия Великой Победы. "Сегодня граждане Российской Федерации и Республики Беларусь противостоят попыткам недружественных стран переписать историю. Город-герой Минск, Брест, другие города и регионы Республики Беларусь неизменно на протяжении многих лет остаются ключевыми партнерами города-героя Москвы. Московская городская дума высоко ценит многолетнюю дружбу с белорусскими коллегами", – сказал Шапошников, его слова приводит пресс-служба. Председатель столичного парламента рассказал, что Москва выступает флагманом гражданско-патриотических проектов и программ. "В целях прославления подвигов героев Отечества разных поколений через историю городов-героев, развития международного и межрегионального взаимодействия Московская городская дума инициировала проект "Города-герои – города Героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы", – рассказал Шапошников. Проект реализовывался при содействии мэра и правительства Москвы, Совета Федерации, Союзного Государства, Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. Благословение на его реализацию и участие в нем епархий РПЦ в России и Белоруссии дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соорганизаторами и партнерами автопробега выступили свыше 15 организаций. "Нашу инициативу безоговорочно поддержали руководители органов власти всех регионов России и Белоруссии, где расположены города-герои", – отметил он. Центральным мероприятием проекта стал одноименный автопробег по городам-героям России и Белоруссии на автомобилях марки "Москвич", а символичным завершением – церемония закладки капсул с землей с братских захоронений воинов Великой Отечественной войны из городов-героев в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске накануне Дня памяти и скорби. Также председатель Мосгордумы рассказал, что десять лет назад столичный парламент инициировал патриотическую программу "Памяти Московского народного ополчения". Проект получил личное одобрение мэра Москвы Сергея Собянина и поддержку правительства Москвы. "За период реализации Программа приобрела по-настоящему всенародный характер, заложив прочный фундамент для связи с регионами России и Беларуси", – подчеркнул он. По словам Шапошникова, на территории Белорусской ССР формировались собственные отряды ополчения, а 7 из 16 дивизий, сформированных первоначально как дивизии московских ополченцев, участвовали в освобождении Белорусской ССР. В целях увековечения памяти ополченцев сегодня организуются совместные мероприятия с коллегами из Белоруссии: военно-исторические поездки, конференции, выпускаются тематические издания. Это хороший пример взаимодействия на городском и муниципальном уровне – реализация перекрестных проектов между школьными музеями, создание совместных выставочных экспозиций в Музее Победы. "Уверен, что в будущем совместно мы сможем реализовать новые общественно значимые проекты международного и межрегионального уровня, которые внесут весомый вклад в прославление героических страниц истории народов России и Белоруссии", – резюмировал Шапошников. XII Форум регионов Беларуси и России проходит в Нижнем Новгороде. Организаторы – Совет Республики Нацсобрания Республики Беларусь и Совет Федерации. Тема мероприятия – "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".
https://ria.ru/20250417/shaposhnikov-2011876346.html
https://ria.ru/20250425/nagrada-2013423473.html
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россия, белоруссия, москва, алексей шапошников, сергей собянин, московская городская дума, совет федерации рф, русская православная церковь
Россия, Белоруссия, Москва, Алексей Шапошников, Сергей Собянин, Московская городская дума, Совет Федерации РФ, Русская православная церковь
Шапошников предложил реализовать с Белоруссией новые патриотические проекты
Шапошников предложил осуществить новые патриотические проекты с Белоруссией
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в рамках XII Форума регионов России и Беларуси предложил реализовать совместно с белорусскими коллегами новые проекты патриотической направленности, сообщает пресс-служба столичного парламента.
Отмечается, что в рамках форума Шапошников рассказал о реализации гражданско-патриотических программ по увековечению памяти героев Отечества. Он отметил, что "в будущем совместно мы сможем реализовать новые общественно значимые проекты международного и межрегионального уровня, которые внесут весомый вклад в прославление героических страниц истории народов России и Белоруссии".
Председатель Мосгордумы подчеркнул, что русский и белорусский народы объединяют не только многовековая история, богатое духовное и культурное наследие, но и общая героическая память, что особенно важно в год 80-летия Великой Победы.
"Сегодня граждане Российской Федерации и Республики Беларусь противостоят попыткам недружественных стран переписать историю. Город-герой Минск, Брест, другие города и регионы Республики Беларусь неизменно на протяжении многих лет остаются ключевыми партнерами города-героя Москвы. Московская городская дума высоко ценит многолетнюю дружбу с белорусскими коллегами", – сказал Шапошников, его слова приводит пресс-служба.
Председатель столичного парламента рассказал, что Москва выступает флагманом гражданско-патриотических проектов и программ.
"В целях прославления подвигов героев Отечества разных поколений через историю городов-героев, развития международного и межрегионального взаимодействия Московская городская дума инициировала проект "Города-герои – города Героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы", – рассказал Шапошников.
Проект реализовывался при содействии мэра и правительства Москвы, Совета Федерации, Союзного Государства, Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. Благословение на его реализацию и участие в нем епархий РПЦ в России и Белоруссии дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соорганизаторами и партнерами автопробега выступили свыше 15 организаций.
"Нашу инициативу безоговорочно поддержали руководители органов власти всех регионов России и Белоруссии, где расположены города-герои", – отметил он.
Центральным мероприятием проекта стал одноименный автопробег по городам-героям России и Белоруссии на автомобилях марки "Москвич", а символичным завершением – церемония закладки капсул с землей с братских захоронений воинов Великой Отечественной войны из городов-героев в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске накануне Дня памяти и скорби.
Также председатель Мосгордумы рассказал, что десять лет назад столичный парламент инициировал патриотическую программу "Памяти Московского народного ополчения". Проект получил личное одобрение мэра Москвы Сергея Собянина и поддержку правительства Москвы. "За период реализации Программа приобрела по-настоящему всенародный характер, заложив прочный фундамент для связи с регионами России и Беларуси", – подчеркнул он.
По словам Шапошникова, на территории Белорусской ССР формировались собственные отряды ополчения, а 7 из 16 дивизий, сформированных первоначально как дивизии московских ополченцев, участвовали в освобождении Белорусской ССР. В целях увековечения памяти ополченцев сегодня организуются совместные мероприятия с коллегами из Белоруссии: военно-исторические поездки, конференции, выпускаются тематические издания. Это хороший пример взаимодействия на городском и муниципальном уровне – реализация перекрестных проектов между школьными музеями, создание совместных выставочных экспозиций в Музее Победы.
"Уверен, что в будущем совместно мы сможем реализовать новые общественно значимые проекты международного и межрегионального уровня, которые внесут весомый вклад в прославление героических страниц истории народов России и Белоруссии", – резюмировал Шапошников.
XII Форум регионов Беларуси и России проходит в Нижнем Новгороде. Организаторы – Совет Республики Нацсобрания Республики Беларусь и Совет Федерации. Тема мероприятия – "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".