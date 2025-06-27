https://ria.ru/20250627/patriotizm-2025824159.html

Шапошников предложил реализовать с Белоруссией новые патриотические проекты

Шапошников предложил реализовать с Белоруссией новые патриотические проекты - РИА Новости, 27.06.2025

Шапошников предложил реализовать с Белоруссией новые патриотические проекты

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в рамках XII Форума регионов России и Беларуси предложил реализовать совместно с белорусскими... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:15:00+03:00

2025-06-27T14:15:00+03:00

2025-06-27T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в рамках XII Форума регионов России и Беларуси предложил реализовать совместно с белорусскими коллегами новые проекты патриотической направленности, сообщает пресс-служба столичного парламента. Отмечается, что в рамках форума Шапошников рассказал о реализации гражданско-патриотических программ по увековечению памяти героев Отечества. Он отметил, что "в будущем совместно мы сможем реализовать новые общественно значимые проекты международного и межрегионального уровня, которые внесут весомый вклад в прославление героических страниц истории народов России и Белоруссии". Председатель Мосгордумы подчеркнул, что русский и белорусский народы объединяют не только многовековая история, богатое духовное и культурное наследие, но и общая героическая память, что особенно важно в год 80-летия Великой Победы. "Сегодня граждане Российской Федерации и Республики Беларусь противостоят попыткам недружественных стран переписать историю. Город-герой Минск, Брест, другие города и регионы Республики Беларусь неизменно на протяжении многих лет остаются ключевыми партнерами города-героя Москвы. Московская городская дума высоко ценит многолетнюю дружбу с белорусскими коллегами", – сказал Шапошников, его слова приводит пресс-служба. Председатель столичного парламента рассказал, что Москва выступает флагманом гражданско-патриотических проектов и программ. "В целях прославления подвигов героев Отечества разных поколений через историю городов-героев, развития международного и межрегионального взаимодействия Московская городская дума инициировала проект "Города-герои – города Героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы", – рассказал Шапошников. Проект реализовывался при содействии мэра и правительства Москвы, Совета Федерации, Союзного Государства, Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. Благословение на его реализацию и участие в нем епархий РПЦ в России и Белоруссии дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соорганизаторами и партнерами автопробега выступили свыше 15 организаций. "Нашу инициативу безоговорочно поддержали руководители органов власти всех регионов России и Белоруссии, где расположены города-герои", – отметил он. Центральным мероприятием проекта стал одноименный автопробег по городам-героям России и Белоруссии на автомобилях марки "Москвич", а символичным завершением – церемония закладки капсул с землей с братских захоронений воинов Великой Отечественной войны из городов-героев в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске накануне Дня памяти и скорби. Также председатель Мосгордумы рассказал, что десять лет назад столичный парламент инициировал патриотическую программу "Памяти Московского народного ополчения". Проект получил личное одобрение мэра Москвы Сергея Собянина и поддержку правительства Москвы. "За период реализации Программа приобрела по-настоящему всенародный характер, заложив прочный фундамент для связи с регионами России и Беларуси", – подчеркнул он. По словам Шапошникова, на территории Белорусской ССР формировались собственные отряды ополчения, а 7 из 16 дивизий, сформированных первоначально как дивизии московских ополченцев, участвовали в освобождении Белорусской ССР. В целях увековечения памяти ополченцев сегодня организуются совместные мероприятия с коллегами из Белоруссии: военно-исторические поездки, конференции, выпускаются тематические издания. Это хороший пример взаимодействия на городском и муниципальном уровне – реализация перекрестных проектов между школьными музеями, создание совместных выставочных экспозиций в Музее Победы. "Уверен, что в будущем совместно мы сможем реализовать новые общественно значимые проекты международного и межрегионального уровня, которые внесут весомый вклад в прославление героических страниц истории народов России и Белоруссии", – резюмировал Шапошников. XII Форум регионов Беларуси и России проходит в Нижнем Новгороде. Организаторы – Совет Республики Нацсобрания Республики Беларусь и Совет Федерации. Тема мероприятия – "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".

https://ria.ru/20250417/shaposhnikov-2011876346.html

https://ria.ru/20250425/nagrada-2013423473.html

https://ria.ru/20250429/vov-2014195699.html

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россия, белоруссия, москва, алексей шапошников, сергей собянин, московская городская дума, совет федерации рф, русская православная церковь