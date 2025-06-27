https://ria.ru/20250627/passazhir-2025729229.html
В Подмосковье питбайк столкнулся с автобусом
В Подмосковье питбайк столкнулся с автобусом - РИА Новости, 27.06.2025
В Подмосковье питбайк столкнулся с автобусом
Водитель питбайка столкнулся с автобусом на перекрестке в Подмосковье, проехав на красный сигнал светофора, погиб 18-летний пассажир мотоцикла, сообщается в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:46:00+03:00
2025-06-27T09:46:00+03:00
2025-06-27T10:53:00+03:00
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водитель питбайка столкнулся с автобусом на перекрестке в Подмосковье, проехав на красный сигнал светофора, погиб 18-летний пассажир мотоцикла, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В пятницу рано утром на 98-м километре дороги А-107 в Богородском городском округе произошло ДТП. "По предварительной информации, водитель, управляя питбайком, при пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП 18-летний пассажир мото погиб на месте, а водитель госпитализирован", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.В Telegram-канале подмосковной прокуратуры отмечается, что погибший был без мотошлема, причем именно он приобрел питбайк за день до ДТП и передал управление им своему другу. Ногинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
https://ria.ru/20250627/dtp-2025695554.html
https://ria.ru/20250621/dtp-2024442324.html
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московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Подмосковье питбайк столкнулся с автобусом
МВД РФ: пассажир питбайка погиб при столкновении с автобусом в Подмосковье