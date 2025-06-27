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После отравления в Саратовской области умер ребенок - РИА Новости, 27.06.2025
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18:42 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/otravlenie-2025919652.html
После отравления в Саратовской области умер ребенок
После отравления в Саратовской области умер ребенок - РИА Новости, 27.06.2025
После отравления в Саратовской области умер ребенок
Трое детей госпитализированы с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, один из них скончался, следователи возбудили уголовное дело о... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:42:00+03:00
2025-06-27T18:42:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости. Трое детей госпитализированы с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, один из них скончался, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ. "Предварительно установлено, что 26 июня 2025 года трое малолетних детей госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления из дома. Один ребенок находился в бессознательном состоянии и в тот же день скончался", — говорится в Telegram-канале СУ СК РФ. В региональном управлении СК РФ уточнили журналистам, что скончался мальчик, еще один мальчик и девочка получают необходимое лечение в больнице. Сообщается, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Прокуратура области отмечает в Telegram-канале, что ведомство начало проверку в райцентре Ровное. Оно оценивает соблюдение прав несовершеннолетних, а также действия (бездействие) должностных лиц органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры.
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происшествия, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После отравления в Саратовской области умер ребенок

СК: в Ровном в Саратовской области отравились трое детей, один из них умер

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости. Трое детей госпитализированы с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, один из них скончался, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ.
«
"Предварительно установлено, что 26 июня 2025 года трое малолетних детей госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления из дома. Один ребенок находился в бессознательном состоянии и в тот же день скончался", — говорится в Telegram-канале СУ СК РФ.
В региональном управлении СК РФ уточнили журналистам, что скончался мальчик, еще один мальчик и девочка получают необходимое лечение в больнице.
Сообщается, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
Прокуратура области отмечает в Telegram-канале, что ведомство начало проверку в райцентре Ровное. Оно оценивает соблюдение прав несовершеннолетних, а также действия (бездействие) должностных лиц органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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18 июня, 05:54
 
ПроисшествияРоссияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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