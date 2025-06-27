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На Западе запаниковали из-за слабости Украины перед российским оружием - РИА Новости, 27.06.2025
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18:09 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
На Западе запаниковали из-за слабости Украины перед российским оружием
На Западе запаниковали из-за слабости Украины перед российским оружием - РИА Новости, 27.06.2025
На Западе запаниковали из-за слабости Украины перед российским оружием
Производство Россией систем ПВО превышает показатели зарубежных стран и осложняет попытки Украины ослабить ее оборону, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:09:00+03:00
2025-06-27T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Производство Россией систем ПВО превышает показатели зарубежных стран и осложняет попытки Украины ослабить ее оборону, пишет Military Watch Magazine."Один из главных факторов, ограничивающих перспективу ухудшения возможностей российской ПВО, является успешное увеличение масштабов производства С-400, которые сегодня намного превышают масштабы производства любой сопоставимой системы, представленной за рубежом", — говорится в материале.Издание отмечает, что российские системы ПВО достигли значительных успехов в выводе из строя высокоточного оружия, в частности, дальнобойных ракет ATACMS.Владимир Путин при посещении Обуховского завода заявил, что объем производства военно-промышленного комплекса России сравним с мировым. По его словам, Россия выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и столько ракет ПВО, сколько все предприятия мира.По словам президента, России "есть на что опереться". Он выразил мнение, что в основе победы лежат единство и сплоченность народа и работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики в целом.
https://ria.ru/20250609/mwm-2021714915.html
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украина, россия, сво, в мире, пво, технологии
Украина, Россия, СВО, В мире, ПВО, Технологии
На Западе запаниковали из-за слабости Украины перед российским оружием

MWM: попытки Украины ослабить российские ПВО не имеют успеха

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Производство Россией систем ПВО превышает показатели зарубежных стран и осложняет попытки Украины ослабить ее оборону, пишет Military Watch Magazine.
"Один из главных факторов, ограничивающих перспективу ухудшения возможностей российской ПВО, является успешное увеличение масштабов производства С-400, которые сегодня намного превышают масштабы производства любой сопоставимой системы, представленной за рубежом", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что российские системы ПВО достигли значительных успехов в выводе из строя высокоточного оружия, в частности, дальнобойных ракет ATACMS.
Владимир Путин при посещении Обуховского завода заявил, что объем производства военно-промышленного комплекса России сравним с мировым. По его словам, Россия выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и столько ракет ПВО, сколько все предприятия мира.
По словам президента, России "есть на что опереться". Он выразил мнение, что в основе победы лежат единство и сплоченность народа и работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики в целом.
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