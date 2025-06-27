https://ria.ru/20250627/orel-2025819777.html

Орловский Народный фронт передал бойцам СВО "Камазы"

Орловский Народный фронт передал бойцам СВО "Камазы" - РИА Новости, 27.06.2025

Орловский Народный фронт передал бойцам СВО "Камазы"

Народный фронт Орловской области отправил три автомобиля "Камаз" бойцам спецоперации, служащим в группировке "Север", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:04:00+03:00

2025-06-27T14:04:00+03:00

2025-06-27T14:04:00+03:00

надежные люди

орловская область

единая россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Народный фронт Орловской области отправил три автомобиля "Камаз" бойцам спецоперации, служащим в группировке "Север", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Народного фронта. "Народный фронт Орловской области передал группировке войск "Север" три грузовика "Камаз"… Техника была предоставлена при совместной работе Народного фронта Орловской области и управления по мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения региона", – говорится в релизе. Отмечается, что ранее эти автомобили использовались в хозяйственных целях управления по мелиорации, а теперь отправятся на передовую в роту обеспечения, где будут задействованы для выполнения дорожных работ. "Эти три "Камаза" — часть 87 единиц техники, которые Народный фронт и партия "Единая Россия" отправили бойцам с начала СВО. Всего мы передали более 8 тысяч тонн гуманитарной помощи", — отметил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.

https://ria.ru/20250625/svo-2025381263.html

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орловская область, единая россия