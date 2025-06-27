https://ria.ru/20250627/orel-2025819777.html
Орловский Народный фронт передал бойцам СВО "Камазы"
Орловский Народный фронт передал бойцам СВО "Камазы" - РИА Новости, 27.06.2025
Орловский Народный фронт передал бойцам СВО "Камазы"
Народный фронт Орловской области отправил три автомобиля "Камаз" бойцам спецоперации, служащим в группировке "Север", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:04:00+03:00
2025-06-27T14:04:00+03:00
2025-06-27T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Народный фронт Орловской области отправил три автомобиля "Камаз" бойцам спецоперации, служащим в группировке "Север", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Народного фронта. "Народный фронт Орловской области передал группировке войск "Север" три грузовика "Камаз"… Техника была предоставлена при совместной работе Народного фронта Орловской области и управления по мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения региона", – говорится в релизе. Отмечается, что ранее эти автомобили использовались в хозяйственных целях управления по мелиорации, а теперь отправятся на передовую в роту обеспечения, где будут задействованы для выполнения дорожных работ. "Эти три "Камаза" — часть 87 единиц техники, которые Народный фронт и партия "Единая Россия" отправили бойцам с начала СВО. Всего мы передали более 8 тысяч тонн гуманитарной помощи", — отметил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.
https://ria.ru/20250625/svo-2025381263.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орловская область, единая россия
Надежные люди, Орловская область, Единая Россия
Орловский Народный фронт передал бойцам СВО "Камазы"
Народный фронт Орловской области передал три "Камаза" бойцам СВО
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Народный фронт Орловской области отправил три автомобиля "Камаз" бойцам спецоперации, служащим в группировке "Север", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Народный фронт Орловской области передал группировке войск "Север" три грузовика "Камаз"… Техника была предоставлена при совместной работе Народного фронта Орловской области и управления по мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения региона", – говорится в релизе.
Отмечается, что ранее эти автомобили использовались в хозяйственных целях управления по мелиорации, а теперь отправятся на передовую в роту обеспечения, где будут задействованы для выполнения дорожных работ.
"Эти три "Камаза" — часть 87 единиц техники, которые Народный фронт и партия "Единая Россия" отправили бойцам с начала СВО. Всего мы передали более 8 тысяч тонн гуманитарной помощи", — отметил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.