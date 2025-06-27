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Пластическому хирургу, прооперировавшей жену главы ФЕОР, вынесли приговор - РИА Новости, 27.06.2025
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13:30 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/operatsiya-2025806723.html
Пластическому хирургу, прооперировавшей жену главы ФЕОР, вынесли приговор
Пластическому хирургу, прооперировавшей жену главы ФЕОР, вынесли приговор - РИА Новости, 27.06.2025
Пластическому хирургу, прооперировавшей жену главы ФЕОР, вынесли приговор
Мировой судья судебного участка №376 Пресненского района Москвы приговорил к 11 месяцам колонии-поселения пластического хирурга Екатерину Лонскую, после... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:30:00+03:00
2025-06-27T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №376 Пресненского района Москвы приговорил к 11 месяцам колонии-поселения пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщила столичная прокуратура."Суд приговорил Лонскую к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься хирургической деятельностью в области пластической хирургии на 2,5 года", - говорится в сообщении.Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить подсудимую к 11 месяцам лишения свободы и на три года после освобождения запретить работать в медицине.Установлено, что Лонская в октябре 2023 года, исполняя ненадлежащим образом свои профессиональные обязанности, "при проведении эстетической операции в частной клинике допустила дефекты лечения и диагностики"."Согласно заключению комиссии экспертов, неверные диагностика, тактика лечения и профилактика осложнений при планировании и проведении операции в совокупности явились причиной формирования и развития патологического процесса, что привело к стойкой утрате зрительной функции и значительной стойкой утрате общей трудоспособности, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью", - добавили в ведомстве.Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского рассказали РИА Новости, что супруга раввина Александра Бороды обратилась в московскую клинику, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться к хирургу в Италии, сейчас у Инны видит только один глаз – и на 30%.Как считает следствие, врач не провела должным образом диагностику на первичном осмотре и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге привело к опасным последствиям. Замоскворецкий суд столицы отправил Лонскую под домашний арест, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Врач вину не признала.
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происшествия, москва, италия, россия, здоровье - общество, александр бородай, александр добровинский, федерация еврейских общин россии
Происшествия, Москва, Италия, Россия, Здоровье - Общество, Александр Бородай, Александр Добровинский, Федерация еврейских общин России
Пластическому хирургу, прооперировавшей жену главы ФЕОР, вынесли приговор

Лонскую приговорили к 11 годам за неудачную операцию с женой Бороды

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕкатерина Лонская в суде
Екатерина Лонская в суде - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Екатерина Лонская в суде
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №376 Пресненского района Москвы приговорил к 11 месяцам колонии-поселения пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщила столичная прокуратура.
"Суд приговорил Лонскую к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься хирургической деятельностью в области пластической хирургии на 2,5 года", - говорится в сообщении.
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Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить подсудимую к 11 месяцам лишения свободы и на три года после освобождения запретить работать в медицине.
Установлено, что Лонская в октябре 2023 года, исполняя ненадлежащим образом свои профессиональные обязанности, "при проведении эстетической операции в частной клинике допустила дефекты лечения и диагностики".
"Согласно заключению комиссии экспертов, неверные диагностика, тактика лечения и профилактика осложнений при планировании и проведении операции в совокупности явились причиной формирования и развития патологического процесса, что привело к стойкой утрате зрительной функции и значительной стойкой утрате общей трудоспособности, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью", - добавили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского рассказали РИА Новости, что супруга раввина Александра Бороды обратилась в московскую клинику, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться к хирургу в Италии, сейчас у Инны видит только один глаз – и на 30%.
Как считает следствие, врач не провела должным образом диагностику на первичном осмотре и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге привело к опасным последствиям. Замоскворецкий суд столицы отправил Лонскую под домашний арест, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Врач вину не признала.
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