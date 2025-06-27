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В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 27.06.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:31:00+03:00
2025-06-27T23:31:00+03:00
2025-06-27T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в 23.22 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Артамонов: на территории Липецкой области объявили воздушную опасность