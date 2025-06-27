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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.06.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:47:00+03:00

2025-06-27T15:47:00+03:00

2025-06-27T15:48:00+03:00

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале."Опасность атаки БПЛА в Белгородской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)