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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.06.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:47:00+03:00
2025-06-27T15:47:00+03:00
2025-06-27T15:48:00+03:00
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале."Опасность атаки БПЛА в Белгородской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА