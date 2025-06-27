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На Ставрополье и в Северной Осетии отменили режим опасности БПЛА
На Ставрополье и в Северной Осетии отменили режим опасности БПЛА - РИА Новости, 27.06.2025
На Ставрополье и в Северной Осетии отменили режим опасности БПЛА
Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:28:00+03:00
2025-06-27T09:28:00+03:00
2025-06-27T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
сергей меняйло
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НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем Telegram-канале, объявивший об угрозе в 05.04 мск. Также беспилотная опасность снята в Северной Осетии, где режим ввели в 05.03 мск, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025705224.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, владимир владимиров, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Сергей Меняйло
На Ставрополье и в Северной Осетии отменили режим опасности БПЛА
Главы Ставрополья и Северной Осетии сообщили об отмене режима опасности БПЛА