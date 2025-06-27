https://ria.ru/20250627/opasnost-2025726077.html

На Ставрополье и в Северной Осетии отменили режим опасности БПЛА

На Ставрополье и в Северной Осетии отменили режим опасности БПЛА - РИА Новости, 27.06.2025

На Ставрополье и в Северной Осетии отменили режим опасности БПЛА

Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:28:00+03:00

2025-06-27T09:28:00+03:00

2025-06-27T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ставропольский край

владимир владимиров

сергей меняйло

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НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем Telegram-канале, объявивший об угрозе в 05.04 мск. Также беспилотная опасность снята в Северной Осетии, где режим ввели в 05.03 мск, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025705224.html

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, владимир владимиров, сергей меняйло