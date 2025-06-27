https://ria.ru/20250627/opasnost-2025701659.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.06.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:12:00+03:00

2025-06-27T05:12:00+03:00

2025-06-27T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025663238.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)