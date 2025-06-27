https://ria.ru/20250627/omsk-2025774267.html

В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД

В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД - РИА Новости, 27.06.2025

В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД

Инспектор по делам несовершеннолетних в Омске задержала агрессивного омича, который с ножом напал на сотрудников РЖД, сообщили в пресс-службе транспортной... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:54:00+03:00

2025-06-27T11:54:00+03:00

2025-06-27T11:54:00+03:00

происшествия

омск

омская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Инспектор по делам несовершеннолетних в Омске задержала агрессивного омича, который с ножом напал на сотрудников РЖД, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Омской области. По данным правоохранителей, инцидент произошел на привокзальной площади станции Омск-Пассажирский. Сотрудники РЖД сделали замечание мужчине, который гулял с открытой бутылкой крепкого алкоголя. В ответ он достал нож и попытался ударить сотрудников подразделения транспортной безопасности. "Очевидцем происходящего стала инспектор по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России младший лейтенант полиции Людмила Андреева. Действуя тактически грамотно, она применила к агрессивному мужчине боевой прием борьбы, что позволило совместно с работниками транспортной безопасности задержать опасного человека. Пострадавших в результате происшествия нет", – сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что мужчину доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".

https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html

омск

омская область

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происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)