Рейтинг@Mail.ru
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/omsk-2025774267.html
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД - РИА Новости, 27.06.2025
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД
Инспектор по делам несовершеннолетних в Омске задержала агрессивного омича, который с ножом напал на сотрудников РЖД, сообщили в пресс-службе транспортной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:54:00+03:00
2025-06-27T11:54:00+03:00
происшествия
омск
омская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Инспектор по делам несовершеннолетних в Омске задержала агрессивного омича, который с ножом напал на сотрудников РЖД, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Омской области. По данным правоохранителей, инцидент произошел на привокзальной площади станции Омск-Пассажирский. Сотрудники РЖД сделали замечание мужчине, который гулял с открытой бутылкой крепкого алкоголя. В ответ он достал нож и попытался ударить сотрудников подразделения транспортной безопасности. "Очевидцем происходящего стала инспектор по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России младший лейтенант полиции Людмила Андреева. Действуя тактически грамотно, она применила к агрессивному мужчине боевой прием борьбы, что позволило совместно с работниками транспортной безопасности задержать опасного человека. Пострадавших в результате происшествия нет", – сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что мужчину доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омск, Омская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД

В Омске задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудников РЖД

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Инспектор по делам несовершеннолетних в Омске задержала агрессивного омича, который с ножом напал на сотрудников РЖД, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Омской области.
По данным правоохранителей, инцидент произошел на привокзальной площади станции Омск-Пассажирский. Сотрудники РЖД сделали замечание мужчине, который гулял с открытой бутылкой крепкого алкоголя. В ответ он достал нож и попытался ударить сотрудников подразделения транспортной безопасности.
"Очевидцем происходящего стала инспектор по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России младший лейтенант полиции Людмила Андреева. Действуя тактически грамотно, она применила к агрессивному мужчине боевой прием борьбы, что позволило совместно с работниками транспортной безопасности задержать опасного человека. Пострадавших в результате происшествия нет", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что мужчину доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
Нападение на машину скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи
25 июня, 11:45
 
ПроисшествияОмскОмская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала