https://ria.ru/20250627/omsk-2025774267.html
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД - РИА Новости, 27.06.2025
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД
Инспектор по делам несовершеннолетних в Омске задержала агрессивного омича, который с ножом напал на сотрудников РЖД, сообщили в пресс-службе транспортной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:54:00+03:00
2025-06-27T11:54:00+03:00
2025-06-27T11:54:00+03:00
происшествия
омск
омская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Инспектор по делам несовершеннолетних в Омске задержала агрессивного омича, который с ножом напал на сотрудников РЖД, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Омской области. По данным правоохранителей, инцидент произошел на привокзальной площади станции Омск-Пассажирский. Сотрудники РЖД сделали замечание мужчине, который гулял с открытой бутылкой крепкого алкоголя. В ответ он достал нож и попытался ударить сотрудников подразделения транспортной безопасности. "Очевидцем происходящего стала инспектор по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России младший лейтенант полиции Людмила Андреева. Действуя тактически грамотно, она применила к агрессивному мужчине боевой прием борьбы, что позволило совместно с работниками транспортной безопасности задержать опасного человека. Пострадавших в результате происшествия нет", – сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что мужчину доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омск, Омская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Омске задержали мужчину, напавшего на сотрудников РЖД
В Омске задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудников РЖД