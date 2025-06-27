https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025705759.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.06.2025

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:00:00+03:00

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2025-06-27T07:06:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.Ограничения, по его словам, вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025703359.html

волгоград

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)