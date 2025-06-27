https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025703359.html
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 27.06.2025
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщает в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:59:00+03:00
2025-06-27T05:59:00+03:00
2025-06-27T07:01:00+03:00
самара
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщает в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Он уточнил, что такая мера принята в целях обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.
https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025698237.html
самара
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самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации
Самара, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты