https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025703359.html

В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 27.06.2025

В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты

Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщает в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:59:00+03:00

2025-06-27T05:59:00+03:00

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самара

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщает в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Он уточнил, что такая мера принята в целях обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025698237.html

самара

саратов

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самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации