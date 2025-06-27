https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025698237.html
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 27.06.2025
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:33:00+03:00
2025-06-27T03:33:00+03:00
2025-06-27T03:37:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты