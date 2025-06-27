https://ria.ru/20250627/ogon-2025712252.html
В Подмосковье потушили открытый огонь на строительном складе
В Подмосковье потушили открытый огонь на строительном складе - РИА Новости, 27.06.2025
В Подмосковье потушили открытый огонь на строительном складе
Открытое горение на складе со строительными материалами в Подмосковье ликвидировано, распространение огня на соседний ангар не было допущено, сообщили РИА... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:30:00+03:00
2025-06-27T08:30:00+03:00
2025-06-27T08:30:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе со строительными материалами в Подмосковье ликвидировано, распространение огня на соседний ангар не было допущено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что склад со строительными материалами тушат в Подмосковье, пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "На пожаре в Подмосковье объявлена ликвидация открытого горения. Пожарные предотвратили распространение огня на соседний ангар", - говорится в сообщении. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20250625/taganrog-2025230456.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье потушили открытый огонь на строительном складе
Открытый огонь на складе со стройматериалами в Подмосковье ликвидирован