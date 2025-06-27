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Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.06.2025
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:36:00+03:00
2025-06-27T00:36:00+03:00
2025-06-27T00:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении. Всего выпущено две единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Сведения о жертвах среди мирных граждан в управление не поступали. За предыдущие сутки управление зафиксировало четыре обстрела.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса