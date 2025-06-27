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Путин заявил, что Россия намерена снижать оборонные расходы - РИА Новости, 27.06.2025
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17:56 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/oborona-2025907275.html
Путин заявил, что Россия намерена снижать оборонные расходы
Путин заявил, что Россия намерена снижать оборонные расходы - РИА Новости, 27.06.2025
Путин заявил, что Россия намерена снижать оборонные расходы
Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:56:00+03:00
2025-06-27T17:56:00+03:00
россия
европа
белоруссия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
в мире
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкомразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы наоборот", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию. Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Путин о снижении оборонных расходов
Путин о снижении оборонных расходов
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россия, европа, белоруссия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
Россия, Европа, Белоруссия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Путин заявил, что Россия намерена снижать оборонные расходы

Путин: Россия намерена снижать оборонные расходы, Запад планирует их увеличивать

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкомразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы наоборот", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.
Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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РоссияЕвропаБелоруссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)В мире
 
 
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