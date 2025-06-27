https://ria.ru/20250627/oborona-2025907275.html

Путин заявил, что Россия намерена снижать оборонные расходы

Путин заявил, что Россия намерена снижать оборонные расходы - РИА Новости, 27.06.2025

Путин заявил, что Россия намерена снижать оборонные расходы

Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:56:00+03:00

2025-06-27T17:56:00+03:00

2025-06-27T17:56:00+03:00

россия

европа

белоруссия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

в мире

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкомразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы наоборот", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию. Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

россия

европа

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о снижении оборонных расходов Путин о снижении оборонных расходов 2025-06-27T17:56 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, белоруссия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), в мире