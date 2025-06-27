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Сына кронпринцессы Норвегии заподозрили в трех изнасилованиях
Сына кронпринцессы Норвегии заподозрили в трех изнасилованиях - РИА Новости, 27.06.2025
Сына кронпринцессы Норвегии заподозрили в трех изнасилованиях
Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби подозревается в трех изнасилованиях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на норвежскую... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:40:00+03:00
2025-06-27T16:40:00+03:00
2025-06-27T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби подозревается в трех изнасилованиях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на норвежскую полицию. По данным агентства, он находится под следствием с 4 августа прошлого года по подозрению в изнасиловании своей девушки. По данным Франс Пресс, 10-месячное расследование завершено. "Сын кронпринцессы Норвегии подозревается в трех изнасилованиях и почти двух десятках других преступлений", - говорится в материале агентства. В августе 2024 года норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что Мариус Борг Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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в мире, норвегия
Сына кронпринцессы Норвегии заподозрили в трех изнасилованиях
AFP: сын кронпринцессы Норвегии подозревается в трех изнасилованиях
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби подозревается в трех изнасилованиях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на норвежскую полицию.
По данным агентства, он находится под следствием с 4 августа прошлого года по подозрению в изнасиловании своей девушки. По данным Франс Пресс, 10-месячное расследование завершено.
"Сын кронпринцессы Норвегии
подозревается в трех изнасилованиях и почти двух десятках других преступлений", - говорится в материале агентства.
В августе 2024 года норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что Мариус Борг Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.