https://ria.ru/20250627/norvegiya-2025876415.html

Сына кронпринцессы Норвегии заподозрили в трех изнасилованиях

Сына кронпринцессы Норвегии заподозрили в трех изнасилованиях - РИА Новости, 27.06.2025

Сына кронпринцессы Норвегии заподозрили в трех изнасилованиях

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби подозревается в трех изнасилованиях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на норвежскую... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:40:00+03:00

2025-06-27T16:40:00+03:00

2025-06-27T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби подозревается в трех изнасилованиях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на норвежскую полицию. По данным агентства, он находится под следствием с 4 августа прошлого года по подозрению в изнасиловании своей девушки. По данным Франс Пресс, 10-месячное расследование завершено. "Сын кронпринцессы Норвегии подозревается в трех изнасилованиях и почти двух десятках других преступлений", - говорится в материале агентства. В августе 2024 года норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что Мариус Борг Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

https://ria.ru/20250426/nbc-2013545381.html

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