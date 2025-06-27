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Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию - РИА Новости, 27.06.2025
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11:53 27.06.2025 (обновлено: 11:56 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/norvegiya-2025774115.html
Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию
Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию - РИА Новости, 27.06.2025
Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию
Российское посольство в Осло ежемесячно получает несколько обращений от иностранцев, которые хотят переехать в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:53:00+03:00
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норвегия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российское посольство в Осло ежемесячно получает несколько обращений от иностранцев, которые хотят переехать в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии Николай Корчунов."Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу", — сказал посол.Корчунов уточнил, что каждый месяц три-пять человек обращаются в посольство с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию.По его словам, в основном это молодые люди, которые связывают свое будущее с Россией. Они разделяют традиционные ценности и планируют работать в нашей стране и создавать семью. В Норвегии востребована также программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, добавил посол.
https://ria.ru/20250619/butina-2024007939.html
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россия, норвегия, николай корчунов, общество
Россия, Норвегия, Николай Корчунов, Общество
Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию

Посол в Норвегии Корчунов рассказал о просьбах от желающих переехать в Россию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российское посольство в Осло ежемесячно получает несколько обращений от иностранцев, которые хотят переехать в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии Николай Корчунов.
"Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу", — сказал посол.
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Корчунов уточнил, что каждый месяц три-пять человек обращаются в посольство с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию.
По его словам, в основном это молодые люди, которые связывают свое будущее с Россией. Они разделяют традиционные ценности и планируют работать в нашей стране и создавать семью.
В Норвегии востребована также программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, добавил посол.
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