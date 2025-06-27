https://ria.ru/20250627/norvegiya-2025774115.html

Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию

Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию - РИА Новости, 27.06.2025

Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию

Российское посольство в Осло ежемесячно получает несколько обращений от иностранцев, которые хотят переехать в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:53:00+03:00

2025-06-27T11:53:00+03:00

2025-06-27T11:56:00+03:00

россия

норвегия

николай корчунов

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российское посольство в Осло ежемесячно получает несколько обращений от иностранцев, которые хотят переехать в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии Николай Корчунов."Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу", — сказал посол.Корчунов уточнил, что каждый месяц три-пять человек обращаются в посольство с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию.По его словам, в основном это молодые люди, которые связывают свое будущее с Россией. Они разделяют традиционные ценности и планируют работать в нашей стране и создавать семью. В Норвегии востребована также программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, добавил посол.

https://ria.ru/20250619/butina-2024007939.html

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россия

норвегия

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Ольга Тузова

россия, норвегия, николай корчунов, общество