Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию
Посол в Норвегии Корчунов рассказал о просьбах от желающих переехать в Россию
Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российское посольство в Осло ежемесячно получает несколько обращений от иностранцев, которые хотят переехать в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии Николай Корчунов.
В 2024 году президент Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он позволяет иностранцам, приехавшим в Россию из-за неприятия политики своих государств, временно жить в стране без подтверждения владения русским языком.
Корчунов уточнил, что каждый месяц три-пять человек обращаются в посольство с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию.
По его словам, в основном это молодые люди, которые связывают свое будущее с Россией. Они разделяют традиционные ценности и планируют работать в нашей стране и создавать семью.
В Норвегии востребована также программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, добавил посол.
"Только вы на это способны". Почему жители Запада переезжают в Россию
20 октября 2024, 08:00