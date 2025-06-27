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Норвегия курирует встраивание Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Корчунов - РИА Новости, 27.06.2025
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06:37 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/norvegija-2025704856.html
Норвегия курирует встраивание Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Корчунов
Норвегия курирует встраивание Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Корчунов - РИА Новости, 27.06.2025
Норвегия курирует встраивание Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Корчунов
Норвегия после вступления Финляндии и Швеции в НАТО неформально курирует "встраивание" этих стран в структуры и военное планирование альянса, заявил в интервью... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T06:37:00+03:00
2025-06-27T06:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Норвегия после вступления Финляндии и Швеции в НАТО неформально курирует "встраивание" этих стран в структуры и военное планирование альянса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Норвежцы неформально курируют встраивание новых натовцев в структуры и военное планирование альянса. В НАТО одобрили размещение в Норвегии (в населенном пункте Рейтан близ северонорвежского города Будё) Объединенного центра военно-воздушных операций НАТО в Северной Европе", - сказал глава дипмиссии. Посол отметил, что в Осло приветствовали вступление Финляндии и Швеции в альянс и переподчинение всех стран североевропейской "пятерки" Объединенному оперативному командованию ОВС НАТО "Норфолк" в США. "Однако здесь понимают, что это осложняет военно-политическую обстановку в регионе, напрямую увязывая безопасность в Арктике с напряженной обстановкой на Балтике и по всей линии соприкосновения Россия-НАТО", - добавил Корчунов. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250528/shvetsiya-2019464996.html
https://ria.ru/20250515/norvegija-2017153082.html
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россия, финляндия, швеция, николай корчунов, владимир путин, дмитрий киселев, нато
Россия, Финляндия, Швеция, Николай Корчунов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
Норвегия курирует встраивание Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Корчунов

Посол Корчунов: Норвегия курирует встраивание Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Корчунов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Норвегия после вступления Финляндии и Швеции в НАТО неформально курирует "встраивание" этих стран в структуры и военное планирование альянса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Норвежцы неформально курируют встраивание новых натовцев в структуры и военное планирование альянса. В НАТО одобрили размещение в Норвегии (в населенном пункте Рейтан близ северонорвежского города Будё) Объединенного центра военно-воздушных операций НАТО в Северной Европе", - сказал глава дипмиссии.
Швеция - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Посол России назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО
28 мая, 03:59
Посол отметил, что в Осло приветствовали вступление Финляндии и Швеции в альянс и переподчинение всех стран североевропейской "пятерки" Объединенному оперативному командованию ОВС НАТО "Норфолк" в США.
"Однако здесь понимают, что это осложняет военно-политическую обстановку в регионе, напрямую увязывая безопасность в Арктике с напряженной обстановкой на Балтике и по всей линии соприкосновения Россия-НАТО", - добавил Корчунов.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияФинляндияШвецияНиколай КорчуновВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
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