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Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
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05:40 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/norvegija-2025702888.html
Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО
Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО
Норвегия, Швеция и Финляндия в интересах НАТО развивают транспортно-логистические коридоры, трансграничное использование баз и стандартизируют продукцию ВПК,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:40:00+03:00
2025-06-27T05:40:00+03:00
россия
швеция
финляндия
николай корчунов
владимир путин
нато
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Норвегия, Швеция и Финляндия в интересах НАТО развивают транспортно-логистические коридоры, трансграничное использование баз и стандартизируют продукцию ВПК, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Осло, Стокгольм и Хельсинки вместе ведут работу по повышению военной мобильности посредством развития транспортно-логистических коридоров с запада на восток, а также трансграничного использования баз и другой военной инфраструктуры. Предпринимаются усилия по стандартизации продукции ВПК и увеличению доли совместных оборонных закупок", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, в натовском контексте Норвегия после вступления Финляндии и Швеции в альянс превращается из преимущественно принимающей подкрепления страны в транзитную территорию. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250627/norvegija-2025698364.html
https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019692989.html
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россия, швеция, финляндия, николай корчунов, владимир путин, нато
Россия, Швеция, Финляндия, Николай Корчунов, Владимир Путин, НАТО
Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО

Посол Корчунов: Норвегия, Швеция и Финляндия развивают транспортные коридоры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Норвегия, Швеция и Финляндия в интересах НАТО развивают транспортно-логистические коридоры, трансграничное использование баз и стандартизируют продукцию ВПК, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Осло, Стокгольм и Хельсинки вместе ведут работу по повышению военной мобильности посредством развития транспортно-логистических коридоров с запада на восток, а также трансграничного использования баз и другой военной инфраструктуры. Предпринимаются усилия по стандартизации продукции ВПК и увеличению доли совместных оборонных закупок", - сказал глава дипмиссии.
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По словам посла, в натовском контексте Норвегия после вступления Финляндии и Швеции в альянс превращается из преимущественно принимающей подкрепления страны в транзитную территорию.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияШвецияФинляндияНиколай КорчуновВладимир ПутинНАТО
 
 
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