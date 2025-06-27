https://ria.ru/20250627/norvegija-2025702888.html

Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО

Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.06.2025

Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО

Норвегия, Швеция и Финляндия в интересах НАТО развивают транспортно-логистические коридоры, трансграничное использование баз и стандартизируют продукцию ВПК,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:40:00+03:00

2025-06-27T05:40:00+03:00

2025-06-27T05:40:00+03:00

россия

швеция

финляндия

николай корчунов

владимир путин

нато

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Норвегия, Швеция и Финляндия в интересах НАТО развивают транспортно-логистические коридоры, трансграничное использование баз и стандартизируют продукцию ВПК, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Осло, Стокгольм и Хельсинки вместе ведут работу по повышению военной мобильности посредством развития транспортно-логистических коридоров с запада на восток, а также трансграничного использования баз и другой военной инфраструктуры. Предпринимаются усилия по стандартизации продукции ВПК и увеличению доли совместных оборонных закупок", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, в натовском контексте Норвегия после вступления Финляндии и Швеции в альянс превращается из преимущественно принимающей подкрепления страны в транзитную территорию. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250627/norvegija-2025698364.html

https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019692989.html

россия

швеция

финляндия

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россия, швеция, финляндия, николай корчунов, владимир путин, нато