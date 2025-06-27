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Посол России оценил расходы Норвегии на накачку ВСУ оружием - РИА Новости, 27.06.2025
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03:36 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/norvegija-2025698364.html
Посол России оценил расходы Норвегии на накачку ВСУ оружием
Посол России оценил расходы Норвегии на накачку ВСУ оружием - РИА Новости, 27.06.2025
Посол России оценил расходы Норвегии на накачку ВСУ оружием
Норвегия в этом году потратит на накачку ВСУ оружием около семи миллиардов долларов, Осло делает ставку на закупку вооружений в том числе у украинского ВПК, в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:36:00+03:00
2025-06-27T03:36:00+03:00
россия
украина
норвегия
николай корчунов
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Норвегия в этом году потратит на накачку ВСУ оружием около семи миллиардов долларов, Осло делает ставку на закупку вооружений в том числе у украинского ВПК, в то время как запасы вооружений в самой Норвегии близки к исчерпанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Объем норвежской военной помощи Киеву в 2022-2025 годах превысит 10 миллиардов долларов, причем порядка семи миллиардов долларов из этой суммы должны быть потрачены на накачку ВСУ в текущем году", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, до недавнего времени Норвегия по большей части передавала Киеву вооружения и военную технику, в том числе средства ПВО (ЗРК NASAMS), БПЛА, ракетные и артиллерийские системы, танки Leopard 2А4, самолеты F-16, а также 155-мм боеприпасы и иное снабжение из наличия своих вооруженных сил. "Однако запасы на норвежских складах близки к исчерпанию. Теперь в Осло делают ставку на приобретение оружия для ВСУ у норвежского, другого западного и с недавних пор напрямую у украинского ВПК, создание совместных предприятий на Украине, а также на участие в многосторонних механизмах оборонных закупок и наращивания военного производства", - добавил Корчунов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250522/nato-2018554478.html
https://ria.ru/20250516/stambul-2017496233.html
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россия, украина, норвегия, николай корчунов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16
Россия, Украина, Норвегия, Николай Корчунов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
Посол России оценил расходы Норвегии на накачку ВСУ оружием

Посол Корчунов: Норвегия потратит на накачку ВСУ оружием 7 миллиардов долларов

© AP Photo / Alberto PezzaliСолдаты ВСУ и западных стран
Солдаты ВСУ и западных стран - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Солдаты ВСУ и западных стран. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Норвегия в этом году потратит на накачку ВСУ оружием около семи миллиардов долларов, Осло делает ставку на закупку вооружений в том числе у украинского ВПК, в то время как запасы вооружений в самой Норвегии близки к исчерпанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Объем норвежской военной помощи Киеву в 2022-2025 годах превысит 10 миллиардов долларов, причем порядка семи миллиардов долларов из этой суммы должны быть потрачены на накачку ВСУ в текущем году", - сказал глава дипмиссии.
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По словам посла, до недавнего времени Норвегия по большей части передавала Киеву вооружения и военную технику, в том числе средства ПВО (ЗРК NASAMS), БПЛА, ракетные и артиллерийские системы, танки Leopard 2А4, самолеты F-16, а также 155-мм боеприпасы и иное снабжение из наличия своих вооруженных сил.
"Однако запасы на норвежских складах близки к исчерпанию. Теперь в Осло делают ставку на приобретение оружия для ВСУ у норвежского, другого западного и с недавних пор напрямую у украинского ВПК, создание совместных предприятий на Украине, а также на участие в многосторонних механизмах оборонных закупок и наращивания военного производства", - добавил Корчунов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РоссияУкраинаНорвегияНиколай КорчуновСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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