Москва не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО, заявили в МИД
Масленников: развернуть вспять антироссийские установки в НАТО будет непросто
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО в среднесрочной перспективе, развернуть вспять глубоко укоренившиеся установки будет непросто, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
По словам дипломата, никаких признаков изменения антироссийского курса в НАТО не наблюдается.
"Напротив, в каждом выступлении генсекретаря подчеркивается, что Россия остается ключевой угрозой для альянса, угрозой экзистенциальной… Североатлантический альянс действительно готовится к возможному конфликту с нашей страной", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россия не ожидает готовности альянса к прагматичному взаимодействию с Москвой как минимум в среднесрочной перспективе, отметил дипломат.
При этом стиль взаимодействия европейских союзников с президентом США Дональдом Трампом сейчас отражает кардинальные перемены, отметил дипломат.
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
Вчера, 18:03
"Я бы сказал, что он (стиль - ред.) отражает фундаментальные изменения, которые состоят в том, что проблема отсутствия единства в альянсе начинается в Вашингтоне. В этом плане согласие всех стран на решение повысить до 5% расходы на оборону фактически является платой Европы за сохранение лояльности Вашингтону 5 главе договора", - подчеркнул он.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.