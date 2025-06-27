https://ria.ru/20250627/nato-2025801654.html

Москва не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО, заявили в МИД

Москва не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 27.06.2025

Москва не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО, заявили в МИД

Москва не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО в среднесрочной перспективе, развернуть вспять глубоко укоренившиеся установки будет непросто, заявил... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:11:00+03:00

2025-06-27T13:11:00+03:00

2025-06-27T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО в среднесрочной перспективе, развернуть вспять глубоко укоренившиеся установки будет непросто, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По словам дипломата, никаких признаков изменения антироссийского курса в НАТО не наблюдается. "Напротив, в каждом выступлении генсекретаря подчеркивается, что Россия остается ключевой угрозой для альянса, угрозой экзистенциальной… Североатлантический альянс действительно готовится к возможному конфликту с нашей страной", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". Россия не ожидает готовности альянса к прагматичному взаимодействию с Москвой как минимум в среднесрочной перспективе, отметил дипломат. "Из перспектив, я думаю, многое будет зависеть от того, как будут развиваться в ближайшее время наши отношения с США, но мы ожидаем, что развернуть вспять глубоко укоренившиеся в НАТО и ЕС антироссийские установки будет достаточно непросто", - указал Масленников. При этом стиль взаимодействия европейских союзников с президентом США Дональдом Трампом сейчас отражает кардинальные перемены, отметил дипломат. "Я бы сказал, что он (стиль - ред.) отражает фундаментальные изменения, которые состоят в том, что проблема отсутствия единства в альянсе начинается в Вашингтоне. В этом плане согласие всех стран на решение повысить до 5% расходы на оборону фактически является платой Европы за сохранение лояльности Вашингтону 5 главе договора", - подчеркнул он. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, педро санчес, марк рютте, нато, евросоюз