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Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня

Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня - РИА Новости, 27.06.2025

Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня

Что роднит Невьянскую наклонную башню с другими "падающими" постройками России. Как строители придавали сооружению саблевидную форму, и что расположили на его этажах. В чем уникальность башенных часов-курантов, и чем увенчали шатер сооружения. Что изображено на флаге-флюгере, и как это связано с первыми хозяевами башни — промышленниками Демидовыми.

2025-06-27T06:00:00+03:00

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невьянск

башня

флаг

история

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

демидов

россия

невьянск

свердловская область

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2025

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