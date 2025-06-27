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Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня - РИА Новости, 27.06.2025
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
06:00 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/naklonnayabashnya-2025599564.html
Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня
Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня - РИА Новости, 27.06.2025
Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня
Что роднит Невьянскую наклонную башню с другими "падающими" постройками России. Как строители придавали сооружению саблевидную форму, и что расположили на его этажах. В чем уникальность башенных часов-курантов, и чем увенчали шатер сооружения. Что изображено на флаге-флюгере, и как это связано с первыми хозяевами башни — промышленниками Демидовыми.
2025-06-27T06:00:00+03:00
2025-06-27T06:00:00+03:00
обогнавшие время
президентский фонд культурных инициатив
демидов
россия
невьянск
башня
флаг
история
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президентский фонд культурных инициатив, демидов, россия, невьянск, башня, флаг, история, архитектура, строительство, технологии, кирпич, свердловская область, российская империя, инфографика
Обогнавшие время, Президентский фонд культурных инициатив, Демидов, Россия, Невьянск, Башня, флаг, история, Архитектура, Строительство, Технологии, кирпич, Свердловская область, Российская империя

Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня

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Что роднит Невьянскую наклонную башню с другими "падающими" постройками России. Как строители придавали сооружению саблевидную форму, и что расположили на его этажах. В чем уникальность башенных часов-курантов, и чем увенчали шатер сооружения. Что изображено на флаге-флюгере, и как это связано с первыми хозяевами башни — промышленниками Демидовыми.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
Обогнавшие времяПрезидентский фонд культурных инициативДемидовРоссияНевьянскБашняфлагисторияАрхитектураСтроительствоТехнологиикирпичСвердловская областьРоссийская империя
 
 
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