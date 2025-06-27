https://ria.ru/20250627/naklonnayabashnya-2025599564.html
Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня
Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня - РИА Новости, 27.06.2025
Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня
Что роднит Невьянскую наклонную башню с другими "падающими" постройками России. Как строители придавали сооружению саблевидную форму, и что расположили на его этажах. В чем уникальность башенных часов-курантов, и чем увенчали шатер сооружения. Что изображено на флаге-флюгере, и как это связано с первыми хозяевами башни — промышленниками Демидовыми.
2025-06-27T06:00:00+03:00
2025-06-27T06:00:00+03:00
2025-06-27T06:00:00+03:00
обогнавшие время
президентский фонд культурных инициатив
демидов
россия
невьянск
башня
флаг
история
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025597840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5760c8a1b17fb520b246461cdbfe1ddf.png
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
демидов
россия
невьянск
свердловская область
российская империя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025597840_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e94279b4dfb0b1236830a67384178bba.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентский фонд культурных инициатив, демидов, россия, невьянск, башня, флаг, история, архитектура, строительство, технологии, кирпич, свердловская область, российская империя, инфографика
Обогнавшие время, Президентский фонд культурных инициатив, Демидов, Россия, Невьянск, Башня, флаг, история, Архитектура, Строительство, Технологии, кирпич, Свердловская область, Российская империя
Символ Среднего Урала — Невьянская наклонная башня
Что роднит Невьянскую наклонную башню с другими "падающими" постройками России. Как строители придавали сооружению саблевидную форму, и что расположили на его этажах. В чем уникальность башенных часов-курантов, и чем увенчали шатер сооружения. Что изображено на флаге-флюгере, и как это связано с первыми хозяевами башни — промышленниками Демидовыми.