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Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов - РИА Новости, 27.06.2025
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03:08 27.06.2025 (обновлено: 03:31 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/nagrada-2025697519.html
Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов
Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов - РИА Новости, 27.06.2025
Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден высшей наградой Совета главных архитекторов - почетным знаком "Кентавр" за высокие достижения в области архитектуры,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:08:00+03:00
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грозный
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 27 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден высшей наградой Совета главных архитекторов - почетным знаком "Кентавр" за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, сообщает пресс-служба мэрии Грозного. Как уточняется в сообщении в Telegram-канале мэрии, Кадыров получил награду и за особый вклад в развитие градостроительства. Награду для Кадырова передали вице-премьеру, министру экономического и территориального развития Чечни Рустаму Шаптукаеву в рамках заседания Совета главных архитекторов российских регионов и муниципальных образований, которое проходит со среды по воскресенье в Грозном.
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грозный, россия, рамзан кадыров
Грозный, Россия, Рамзан Кадыров
Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов

Совет главных архитекторов наградил Кадырова почетным знаком

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден высшей наградой Совета главных архитекторов - почетным знаком "Кентавр" за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, сообщает пресс-служба мэрии Грозного.
Как уточняется в сообщении в Telegram-канале мэрии, Кадыров получил награду и за особый вклад в развитие градостроительства.
Награду для Кадырова передали вице-премьеру, министру экономического и территориального развития Чечни Рустаму Шаптукаеву в рамках заседания Совета главных архитекторов российских регионов и муниципальных образований, которое проходит со среды по воскресенье в Грозном.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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ГрозныйРоссияРамзан Кадыров
 
 
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