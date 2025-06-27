https://ria.ru/20250627/nagrada-2025697519.html

Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов

Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов - РИА Новости, 27.06.2025

Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден высшей наградой Совета главных архитекторов - почетным знаком "Кентавр" за высокие достижения в области архитектуры,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T03:08:00+03:00

2025-06-27T03:08:00+03:00

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грозный

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 27 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден высшей наградой Совета главных архитекторов - почетным знаком "Кентавр" за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, сообщает пресс-служба мэрии Грозного. Как уточняется в сообщении в Telegram-канале мэрии, Кадыров получил награду и за особый вклад в развитие градостроительства. Награду для Кадырова передали вице-премьеру, министру экономического и территориального развития Чечни Рустаму Шаптукаеву в рамках заседания Совета главных архитекторов российских регионов и муниципальных образований, которое проходит со среды по воскресенье в Грозном.

https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015540278.html

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грозный, россия, рамзан кадыров