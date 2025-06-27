https://ria.ru/20250627/naemnik-2025838392.html

В ДНР вынесли приговор наемнику из Германии, воевавшему на стороне ВСУ

В ДНР вынесли приговор наемнику из Германии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

В ДНР вынесли приговор наемнику из Германии, воевавшему на стороне ВСУ

Наемник из Германии Филипп Лихс, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:04:00+03:00

2025-06-27T15:04:00+03:00

2025-06-27T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наемник из Германии Филипп Лихс, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает СК РФ. По данным Генпрокуратуры, 12 сентября 2023 года Лихс на Украине вступил в ряды "Интернационального легиона". Он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого наемник принимал участие в боевых действиях против ВС РФ. Однако уже 20 сентября 2023 года Лихс самовольно покинул расположение своего подразделения, в связи с чем был объявлен на Украине в розыск и предусмотренные контрактом деньги не получил. Кроме того, сообщает Генпрокуратура, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, занимался сбором и доставкой помощи для ВСУ, включая амуницию, медикаменты и предметы первой необходимости. В мае 2022 года посещал Черниговскую область. Также взаимодействовал с центром приема украинских беженцев в селе Медыка (Польша). "Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Федеративной Республики Германия. Лихс Филипп Артур признан виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте ( 3 статья 359 УК РФ)… Приговором суда Лихсу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале СК РФ. Приговор 24-летнему гражданину Германии, который в России объявлен в международный розыск, вынес Верховный суд ДНР.

https://ria.ru/20250611/naemnitsa-2022226610.html

https://ria.ru/20250602/naemnitsa-2020411742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, германия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф