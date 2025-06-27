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В ДНР вынесли приговор наемнику из Германии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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15:04 27.06.2025 (обновлено: 16:10 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/naemnik-2025838392.html
В ДНР вынесли приговор наемнику из Германии, воевавшему на стороне ВСУ
В ДНР вынесли приговор наемнику из Германии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
В ДНР вынесли приговор наемнику из Германии, воевавшему на стороне ВСУ
Наемник из Германии Филипп Лихс, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:04:00+03:00
2025-06-27T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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германия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наемник из Германии Филипп Лихс, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает СК РФ. По данным Генпрокуратуры, 12 сентября 2023 года Лихс на Украине вступил в ряды "Интернационального легиона". Он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого наемник принимал участие в боевых действиях против ВС РФ. Однако уже 20 сентября 2023 года Лихс самовольно покинул расположение своего подразделения, в связи с чем был объявлен на Украине в розыск и предусмотренные контрактом деньги не получил. Кроме того, сообщает Генпрокуратура, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, занимался сбором и доставкой помощи для ВСУ, включая амуницию, медикаменты и предметы первой необходимости. В мае 2022 года посещал Черниговскую область. Также взаимодействовал с центром приема украинских беженцев в селе Медыка (Польша). "Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Федеративной Республики Германия. Лихс Филипп Артур признан виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте ( 3 статья 359 УК РФ)… Приговором суда Лихсу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале СК РФ. Приговор 24-летнему гражданину Германии, который в России объявлен в международный розыск, вынес Верховный суд ДНР.
https://ria.ru/20250611/naemnitsa-2022226610.html
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россия, украина, германия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
В ДНР вынесли приговор наемнику из Германии, воевавшему на стороне ВСУ

Воевавшего за ВСУ наемника из Германии Лихса заочно осудили на 14 лет колонии

© Фото : СК РоссииНаемник из Германии Филипп Лихс
Наемник из Германии Филипп Лихс - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : СК России
Наемник из Германии Филипп Лихс
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наемник из Германии Филипп Лихс, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает СК РФ.
По данным Генпрокуратуры, 12 сентября 2023 года Лихс на Украине вступил в ряды "Интернационального легиона". Он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого наемник принимал участие в боевых действиях против ВС РФ. Однако уже 20 сентября 2023 года Лихс самовольно покинул расположение своего подразделения, в связи с чем был объявлен на Украине в розыск и предусмотренные контрактом деньги не получил.
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Кроме того, сообщает Генпрокуратура, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, занимался сбором и доставкой помощи для ВСУ, включая амуницию, медикаменты и предметы первой необходимости. В мае 2022 года посещал Черниговскую область. Также взаимодействовал с центром приема украинских беженцев в селе Медыка (Польша).
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Федеративной Республики Германия. Лихс Филипп Артур признан виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте ( 3 статья 359 УК РФ)… Приговором суда Лихсу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
Приговор 24-летнему гражданину Германии, который в России объявлен в международный розыск, вынес Верховный суд ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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