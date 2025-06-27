https://ria.ru/20250627/most-2025692324.html

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 27.06.2025

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:01:00+03:00

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республика крым

россия

крымский мост

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.Перекрыли движение в 0.06 мск, причины не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Открыли движение по мосту в 0.59 мск.

https://ria.ru/20250617/rossiya-2023367170.html

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республика крым, россия, крымский мост