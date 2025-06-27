https://ria.ru/20250627/moskva-2025815493.html
В Москве раскрыли схему незаконной легализации мигрантов
В Москве раскрыли схему незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 27.06.2025
В Москве раскрыли схему незаконной легализации мигрантов
Схему незаконной легализации мигрантов, которых селили в хостел, раскрыли в Москве, среди предполагаемых соучастников – сотрудники полиции, одного фигуранта... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:51:00+03:00
2025-06-27T13:51:00+03:00
2025-06-27T13:51:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Схему незаконной легализации мигрантов, которых селили в хостел, раскрыли в Москве, среди предполагаемых соучастников – сотрудники полиции, одного фигуранта следствие просит арестовать, сообщает столичный главк СК России. Согласно данным следствия, не позднее июня 2025 года группа лиц, в том числе сотрудники одного из ОМВД города Москвы, "организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории столицы путем их проживания в хостеле, расположенном в 1-м Кирпичном переулке, в нарушение миграционного законодательства". "В настоящее время задержан один подозреваемый в совершении указанного преступления. Ему предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками ОСБ УВД по ВАО ГУМВД России по Москве проведен обыск в этом хостеле, более 100 иностранных граждан были доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
https://ria.ru/20250609/sk-2021841647.html
https://ria.ru/20250530/migranty-2019901306.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве раскрыли схему незаконной легализации мигрантов
В Москве раскрыли схему незаконной легализации мигрантов с заселением в хостел