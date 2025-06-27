https://ria.ru/20250627/moskva-2025815493.html

В Москве раскрыли схему незаконной легализации мигрантов

В Москве раскрыли схему незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 27.06.2025

В Москве раскрыли схему незаконной легализации мигрантов

Схему незаконной легализации мигрантов, которых селили в хостел, раскрыли в Москве, среди предполагаемых соучастников – сотрудники полиции, одного фигуранта... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:51:00+03:00

2025-06-27T13:51:00+03:00

2025-06-27T13:51:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Схему незаконной легализации мигрантов, которых селили в хостел, раскрыли в Москве, среди предполагаемых соучастников – сотрудники полиции, одного фигуранта следствие просит арестовать, сообщает столичный главк СК России. Согласно данным следствия, не позднее июня 2025 года группа лиц, в том числе сотрудники одного из ОМВД города Москвы, "организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории столицы путем их проживания в хостеле, расположенном в 1-м Кирпичном переулке, в нарушение миграционного законодательства". "В настоящее время задержан один подозреваемый в совершении указанного преступления. Ему предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками ОСБ УВД по ВАО ГУМВД России по Москве проведен обыск в этом хостеле, более 100 иностранных граждан были доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

https://ria.ru/20250609/sk-2021841647.html

https://ria.ru/20250530/migranty-2019901306.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)