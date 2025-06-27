https://ria.ru/20250627/moskva-2025798849.html

В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом

В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом - РИА Новости, 27.06.2025

В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом

В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и из неприязни стал тому угрожать,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:01:00+03:00

2025-06-27T13:01:00+03:00

2025-06-27T13:01:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и из неприязни стал тому угрожать, молодой человек задержан, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. "Инцидент произошел в здании академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице в Москве. 20-летний студент четвертого курса явился на экзамен, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и начал угрожать ему", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали его, для дальнейшего разбирательства он передан полиции. Подчеркивается, что предварительный мотив его поступка – личная неприязнь к представителю администрации вуза.

https://ria.ru/20250627/omsk-2025774267.html

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)