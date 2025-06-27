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В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом - РИА Новости, 27.06.2025
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13:01 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/moskva-2025798849.html
В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом
В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом - РИА Новости, 27.06.2025
В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом
В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и из неприязни стал тому угрожать,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:01:00+03:00
2025-06-27T13:01:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и из неприязни стал тому угрожать, молодой человек задержан, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. "Инцидент произошел в здании академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице в Москве. 20-летний студент четвертого курса явился на экзамен, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и начал угрожать ему", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали его, для дальнейшего разбирательства он передан полиции. Подчеркивается, что предварительный мотив его поступка – личная неприязнь к представителю администрации вуза.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом

Росгвардия задержала студента Гнесинки, распылившего перцовый газ на экзамене

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРоссийская Академия музыки имени Гнесиных
Российская Академия музыки имени Гнесиных - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Российская Академия музыки имени Гнесиных. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Москве студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и из неприязни стал тому угрожать, молодой человек задержан, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
"Инцидент произошел в здании академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице в Москве. 20-летний студент четвертого курса явился на экзамен, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и начал угрожать ему", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали его, для дальнейшего разбирательства он передан полиции. Подчеркивается, что предварительный мотив его поступка – личная неприязнь к представителю администрации вуза.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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