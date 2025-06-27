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Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары - РИА Новости, 27.06.2025
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары
На месте промзоны "Автомоторная" в Головинском районе Москвы благоустроят территорию площадью более 5 гектаров, там появятся зоны отдыха и зеленые бульвары,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. На месте промзоны "Автомоторная" в Головинском районе Москвы благоустроят территорию площадью более 5 гектаров, там появятся зоны отдыха и зеленые бульвары, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как отметил заммэра, проект развития более 77 гектаров бывшей промзоны включает не только строительство жилья, деловой и социальной инфраструктуры, но также благоустройство территории."Здесь появятся зоны отдыха и зеленые бульвары. Новые пешеходные зоны станут частью современного многофункционального городского пространства. В общей сложности будет благоустроено около 5,3 гектара территорий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, зеленой доминантой нового района станет обновленная территория долины реки Лихоборки. Там приведут в порядок природные участки и благоустроят набережную.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что рядом с метро "Фонвизинская" в Бутырском районе в рамках проекта КРТ возникнет новый квартал с жильем по программе реновации, многофункциональным комплексом с гостиницей и спортивным центром.
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жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Жилье, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" на севере Москвы появятся бульвары
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. На месте промзоны "Автомоторная" в Головинском районе Москвы благоустроят территорию площадью более 5 гектаров, там появятся зоны отдыха и зеленые бульвары, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как отметил заммэра, проект развития более 77 гектаров бывшей промзоны включает не только строительство жилья, деловой и социальной инфраструктуры, но также благоустройство территории.
"Здесь появятся зоны отдыха и зеленые бульвары. Новые пешеходные зоны станут частью современного многофункционального городского пространства. В общей сложности будет благоустроено около 5,3 гектара территорий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, зеленой доминантой нового района станет обновленная территория долины реки Лихоборки. Там приведут в порядок природные участки и благоустроят набережную.
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что рядом с метро "Фонвизинская" в Бутырском районе в рамках проекта КРТ возникнет новый квартал с жильем по программе реновации, многофункциональным комплексом с гостиницей и спортивным центром.