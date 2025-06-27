https://ria.ru/20250627/moskva-2025786693.html

Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары

Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары - РИА Новости, 27.06.2025

Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары

На месте промзоны "Автомоторная" в Головинском районе Москвы благоустроят территорию площадью более 5 гектаров, там появятся зоны отдыха и зеленые бульвары,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:12:00+03:00

2025-06-27T13:12:00+03:00

2025-06-27T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. На месте промзоны "Автомоторная" в Головинском районе Москвы благоустроят территорию площадью более 5 гектаров, там появятся зоны отдыха и зеленые бульвары, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как отметил заммэра, проект развития более 77 гектаров бывшей промзоны включает не только строительство жилья, деловой и социальной инфраструктуры, но также благоустройство территории."Здесь появятся зоны отдыха и зеленые бульвары. Новые пешеходные зоны станут частью современного многофункционального городского пространства. В общей сложности будет благоустроено около 5,3 гектара территорий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, зеленой доминантой нового района станет обновленная территория долины реки Лихоборки. Там приведут в порядок природные участки и благоустроят набережную.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что рядом с метро "Фонвизинская" в Бутырском районе в рамках проекта КРТ возникнет новый квартал с жильем по программе реновации, многофункциональным комплексом с гостиницей и спортивным центром.

https://ria.ru/20250627/efimov-2025690551.html

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