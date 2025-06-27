Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:12 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/moskva-2025786693.html
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары - РИА Новости, 27.06.2025
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары
На месте промзоны "Автомоторная" в Головинском районе Москвы благоустроят территорию площадью более 5 гектаров, там появятся зоны отдыха и зеленые бульвары,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:12:00+03:00
2025-06-27T13:12:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
жилье
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. На месте промзоны "Автомоторная" в Головинском районе Москвы благоустроят территорию площадью более 5 гектаров, там появятся зоны отдыха и зеленые бульвары, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как отметил заммэра, проект развития более 77 гектаров бывшей промзоны включает не только строительство жилья, деловой и социальной инфраструктуры, но также благоустройство территории."Здесь появятся зоны отдыха и зеленые бульвары. Новые пешеходные зоны станут частью современного многофункционального городского пространства. В общей сложности будет благоустроено около 5,3 гектара территорий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, зеленой доминантой нового района станет обновленная территория долины реки Лихоборки. Там приведут в порядок природные участки и благоустроят набережную.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что рядом с метро "Фонвизинская" в Бутырском районе в рамках проекта КРТ возникнет новый квартал с жильем по программе реновации, многофункциональным комплексом с гостиницей и спортивным центром.
https://ria.ru/20250627/efimov-2025690551.html
https://ria.ru/20250627/efimov-2025690390.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Жилье, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" в Москве появятся бульвары

Ефимов: на месте промзоны "Автомоторная" на севере Москвы появятся бульвары

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. На месте промзоны "Автомоторная" в Головинском районе Москвы благоустроят территорию площадью более 5 гектаров, там появятся зоны отдыха и зеленые бульвары, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как отметил заммэра, проект развития более 77 гектаров бывшей промзоны включает не только строительство жилья, деловой и социальной инфраструктуры, но также благоустройство территории.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ефимов: строители станции "Достоевская" приступили к пятому шахтному стволу
11:12
"Здесь появятся зоны отдыха и зеленые бульвары. Новые пешеходные зоны станут частью современного многофункционального городского пространства. В общей сложности будет благоустроено около 5,3 гектара территорий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, зеленой доминантой нового района станет обновленная территория долины реки Лихоборки. Там приведут в порядок природные участки и благоустроят набережную.
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что рядом с метро "Фонвизинская" в Бутырском районе в рамках проекта КРТ возникнет новый квартал с жильем по программе реновации, многофункциональным комплексом с гостиницей и спортивным центром.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ефимов: свыше 460 горожан приступили к переселению в новый дом в Царицыне
09:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖильеМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала