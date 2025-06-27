https://ria.ru/20250627/moskva-2025734976.html

Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве

Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве - РИА Новости, 27.06.2025

Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 29 тысячах зданий после гидравлических испытаний в Москве, сообщил... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:18:00+03:00

2025-06-27T10:18:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 29 тысячах зданий после гидравлических испытаний в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. В соответствии с ранее утвержденным графиком проводим на тепловых сетях гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 29 тысячах зданий, включая 14 тысяч жилых домов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. "Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

https://ria.ru/20250625/moskva-2025362388.html

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москва, петр бирюков, моэк, городское хозяйство москвы