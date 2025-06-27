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Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве - РИА Новости, 27.06.2025
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Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве
Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве - РИА Новости, 27.06.2025
Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 29 тысячах зданий после гидравлических испытаний в Москве, сообщил... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:18:00+03:00
2025-06-27T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 29 тысячах зданий после гидравлических испытаний в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. В соответствии с ранее утвержденным графиком проводим на тепловых сетях гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 29 тысячах зданий, включая 14 тысяч жилых домов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. "Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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москва, петр бирюков, моэк, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК, Городское хозяйство Москвы
Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве

Горячую воду вернули в более чем 29 тысяч зданий в Москве после профилактики

© МосжилинспекцияТемпература горячей воды
Температура горячей воды - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Мосжилинспекция
Температура горячей воды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 29 тысячах зданий после гидравлических испытаний в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. В соответствии с ранее утвержденным графиком проводим на тепловых сетях гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 29 тысячах зданий, включая 14 тысяч жилых домов", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону.
"Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМОЭКГородское хозяйство Москвы
 
 
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