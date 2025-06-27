Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками
Фадеев: для борьбы с мошенниками придется вернуться к телефонам с проводами
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, говоря о новых способах телефонного мошенничества и борьбе с ними, пошутил, что всем "придётся возвращаться к телефонам на проводах".
В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация доклада СПЧ "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Фадеев, отвечая после презентации на вопросы журналистов о том, какие новые форматы телефонного мошенничества могут появиться, отметил, что мошенники - неглупые люди, поскольку они почти каждый день придумывают новые формы обмана.
"Боюсь, что придется возвращаться к телефонам на проводах", - пошутил глава СПЧ, говоря о способах противостояния мошенникам.
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