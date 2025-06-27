https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025875374.html

Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками

Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками - РИА Новости, 27.06.2025

Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, говоря о новых способах телефонного... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:36:00+03:00

2025-06-27T16:36:00+03:00

2025-06-27T16:36:00+03:00

технологии

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

мошенники

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, говоря о новых способах телефонного мошенничества и борьбе с ними, пошутил, что всем "придётся возвращаться к телефонам на проводах". В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация доклада СПЧ "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Фадеев, отвечая после презентации на вопросы журналистов о том, какие новые форматы телефонного мошенничества могут появиться, отметил, что мошенники - неглупые люди, поскольку они почти каждый день придумывают новые формы обмана. "Боюсь, что придется возвращаться к телефонам на проводах", - пошутил глава СПЧ, говоря о способах противостояния мошенникам.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), мошенники