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Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками - РИА Новости, 27.06.2025
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16:36 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025875374.html
Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками
Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками - РИА Новости, 27.06.2025
Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, говоря о новых способах телефонного... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:36:00+03:00
2025-06-27T16:36:00+03:00
технологии
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мошенники
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, говоря о новых способах телефонного мошенничества и борьбе с ними, пошутил, что всем "придётся возвращаться к телефонам на проводах". В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация доклада СПЧ "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Фадеев, отвечая после презентации на вопросы журналистов о том, какие новые форматы телефонного мошенничества могут появиться, отметил, что мошенники - неглупые люди, поскольку они почти каждый день придумывают новые формы обмана. "Боюсь, что придется возвращаться к телефонам на проводах", - пошутил глава СПЧ, говоря о способах противостояния мошенникам.
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технологии, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), мошенники
Технологии, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), мошенники
Глава СПЧ пошутил о борьбе с телефонными мошенниками

Фадеев: для борьбы с мошенниками придется вернуться к телефонам с проводами

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, говоря о новых способах телефонного мошенничества и борьбе с ними, пошутил, что всем "придётся возвращаться к телефонам на проводах".
В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация доклада СПЧ "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Фадеев, отвечая после презентации на вопросы журналистов о том, какие новые форматы телефонного мошенничества могут появиться, отметил, что мошенники - неглупые люди, поскольку они почти каждый день придумывают новые формы обмана.
"Боюсь, что придется возвращаться к телефонам на проводах", - пошутил глава СПЧ, говоря о способах противостояния мошенникам.
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11 февраля, 13:50
 
ТехнологииРоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)мошенники
 
 
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