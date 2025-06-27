https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025820663.html

СПЧ оценил ущерб от мошенничества в киберпространстве

СПЧ оценил ущерб от мошенничества в киберпространстве - РИА Новости, 27.06.2025

СПЧ оценил ущерб от мошенничества в киберпространстве

Ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:05:00+03:00

2025-06-27T14:05:00+03:00

2025-06-27T14:05:00+03:00

технологии

россия

валерий фадеев

происшествия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ презентует доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году. "За последние 4 года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан. Стоит вспомнить ущерб от мошенничества в киберпространстве: по разным данным он достиг порядка одного миллиарда ежедневно", - сказал Фадеев в ходе презентации доклада.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, валерий фадеев, происшествия, совет по правам человека при президенте рф (спч)