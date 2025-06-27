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СПЧ оценил ущерб от мошенничества в киберпространстве - РИА Новости, 27.06.2025
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14:05 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025820663.html
СПЧ оценил ущерб от мошенничества в киберпространстве
СПЧ оценил ущерб от мошенничества в киберпространстве - РИА Новости, 27.06.2025
СПЧ оценил ущерб от мошенничества в киберпространстве
Ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:05:00+03:00
2025-06-27T14:05:00+03:00
технологии
россия
валерий фадеев
происшествия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ презентует доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году. "За последние 4 года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан. Стоит вспомнить ущерб от мошенничества в киберпространстве: по разным данным он достиг порядка одного миллиарда ежедневно", - сказал Фадеев в ходе презентации доклада.
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технологии, россия, валерий фадеев, происшествия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Технологии, Россия, Валерий Фадеев, Происшествия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ оценил ущерб от мошенничества в киберпространстве

Глава СПЧ Фадеев оценил ежедневный ущерб от кибермошенничества в миллиард рублей

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ презентует доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году.
"За последние 4 года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан. Стоит вспомнить ущерб от мошенничества в киберпространстве: по разным данным он достиг порядка одного миллиарда ежедневно", - сказал Фадеев в ходе презентации доклада.
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ТехнологииРоссияВалерий ФадеевПроисшествияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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