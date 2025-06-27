https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025696925.html

Россиян предупредили о росте числа мошеннических схем

Россиян предупредили о росте числа мошеннических схем - РИА Новости, 27.06.2025

Россиян предупредили о росте числа мошеннических схем

Эксперты Президентской академии (РАНХиГС) прогнозируют во второй половине 2025 года рост числа мошеннических схем, основанных на способах противодействия... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T02:36:00+03:00

2025-06-27T02:36:00+03:00

2025-06-27T06:08:00+03:00

общество

технологии

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Эксперты Президентской академии (РАНХиГС) прогнозируют во второй половине 2025 года рост числа мошеннических схем, основанных на способах противодействия государства мошенникам, сообщили РИА Новости в вузе. "Эксперты Президентской академии прогнозируют во второй половине 2025 года рост числа мошеннических схем, эксплуатирующих проблематику противодействия государства мошенникам", — рассказали РИА Новости представители РАНХиГС. С 1 июня 2025 года в силу вступил закон о запрете государственным органам и бизнесу использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами и клиентами. По словам экспертов, мошенники придумали схему "Единый агрегатор госуслуг", они рассчитывают на то, что жертва слышала о законе об ограничении каналов официальной коммуникации, но не очень знает его суть. Уточняется, что россиянам поступают звонки от лица технических сотрудников "нового информационного сервиса", который, по утверждению звонящего, является "единым агрегатором всех государственных услуг" и дает одному оператору возможность переключать пользователя между различными ведомствами. Эксперты отметили, что у данной схемы несколько вариантов развития: мошенники могут сообщить жертве о проблемах (деньги в опасности, заведено уголовное дело, скомпрометированы данные) и "переключить" на другого специалиста для решения этой проблемы. В другом случае они говорят о необходимости получить некую государственную услугу, которая позволит жертве зарегистрироваться на новом удобном портале, где якобы функционируют все государственные сервисы. В ходе разговора с мошенниками человек может перейти по фишинговой ссылке, использование которой ведет к утечке персональных данных. Кроме того, жертве предлагается скачать приложение, его использование также ведет к потере данных: для регистрации на единой платформе злоумышленник направляет код восстановления от сайта "Госуслуги" и получает контроль над учетной записью жертвы. "Эксперты Президентской академии просят запомнить, что никакого "единого агрегатора всех госуслуг" не существует, и рекомендуют предупредить об этой схеме своих близких", — заключили в вузе.​

https://ria.ru/20250625/mvd-2025321126.html

https://ria.ru/20250625/moshenniki-2025248441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, единый государственный экзамен (егэ)