https://ria.ru/20250627/moshennik-2025724870.html
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word - РИА Новости, 27.06.2025
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word
Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT, предупреждает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:24:00+03:00
2025-06-27T09:24:00+03:00
2025-06-27T09:24:00+03:00
единый государственный экзамен (егэ)
лаборатория касперского
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО, фишинг и мошеннические схемы под легитимные сервисы", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении. В качестве подделок ПО аферисты чаще всего используют видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek) и облачные сервисы (Google Drive) Абсолютный лидер угроз — Zoom (40% случаев за 4 месяца 2025 года), отмечают в ведомстве. "Причины: массовость использования в МСБ для переговоров; упрощённая подделка интерфейса (узнаваемый дизайн); доступ к критическим ресурсам: микрофоны, камеры, корпоративные переговоры", - пояснили правоохранители. Полицейские советуют загружать ПО только с официальных ресурсов и проверять цифровые подписи установщиков.
https://ria.ru/20250625/mvd-2025321126.html
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единый государственный экзамен (егэ), лаборатория касперского, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Лаборатория Касперского, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word
МВД: мошенники атакуют бизнес, маскируя вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT