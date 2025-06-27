https://ria.ru/20250627/molodezh-2025822380.html
Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики
Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики - РИА Новости, 27.06.2025
Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики
Татарстан получит из федерального бюджета более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в 2026 году в рамках национального проекта "Молодежь и... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:08:00+03:00
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Татарстан получит из федерального бюджета более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в 2026 году в рамках национального проекта "Молодежь и дети", сообщает минмолодежи республики. "Федеральное агентство по делам молодежи объявило результаты конкурса "Регион для молодых", который проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". По результатам конкурса субсидию из федерального бюджета получат 43 региона России. Татарстан получит более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в регионе в 2026 году", - говорится в сообщении. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что важное условие конкурса - софинансирование со стороны региона, и благодаря поддержке главы Татарстана республика имеет возможность ежегодно участвовать в конкурсе и получать поддержку из федерального центра. "В 2026 году полученные средства будут направлены на ремонт молодежного центра "Заман" в Набережных Челнах: здесь начнут работу общественные пространства, инкубатор социальных проектов, лаборатории профориентации для подростков, коворкинг, спортзал и так далее, на реализацию системных мероприятий для молодежи - развитие молодежных медиасообществ, поддержку креативных индустрий, проведение школы организаторов детского отдыха, молодых ученых, поддержку проекта для подростков, находящихся в конфликте с законом "Теплые сердца" и другие", - уточнил министр. Также, по словам Садыкова, средства будут направлены на повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики. Кроме того, по информации минмолодежи Татарстана, Татарстан седьмой раз вошел в число победителей федерального конкурса "Регион добрых дел" и получит в 2026 году почти 5,1 миллиона рублей на развитие добровольческого движения в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Общая сумма поддержки за семь лет составила 45,6 миллиона рублей. Средства в 2026 году будут направлены на усиление регионального проекта по развитию добровольчества в составе государственной программы развития молодежной политики в Республике Татарстан.
https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025743645.html
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россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики
Татарстан получит более 147 млн руб на развитие молодежной политики
КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Татарстан получит из федерального бюджета более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в 2026 году в рамках национального проекта "Молодежь и дети", сообщает минмолодежи республики.
"Федеральное агентство по делам молодежи объявило результаты конкурса "Регион для молодых", который проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". По результатам конкурса субсидию из федерального бюджета получат 43 региона России. Татарстан получит более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в регионе в 2026 году", - говорится в сообщении.
Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что важное условие конкурса - софинансирование со стороны региона, и благодаря поддержке главы Татарстана республика имеет возможность ежегодно участвовать в конкурсе и получать поддержку из федерального центра.
"В 2026 году полученные средства будут направлены на ремонт молодежного центра "Заман" в Набережных Челнах: здесь начнут работу общественные пространства, инкубатор социальных проектов, лаборатории профориентации для подростков, коворкинг, спортзал и так далее, на реализацию системных мероприятий для молодежи - развитие молодежных медиасообществ, поддержку креативных индустрий, проведение школы организаторов детского отдыха, молодых ученых, поддержку проекта для подростков, находящихся в конфликте с законом "Теплые сердца" и другие", - уточнил министр.
Также, по словам Садыкова, средства будут направлены на повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики.
Кроме того, по информации минмолодежи Татарстана, Татарстан седьмой раз вошел в число победителей федерального конкурса "Регион добрых дел" и получит в 2026 году почти 5,1 миллиона рублей на развитие добровольческого движения в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Общая сумма поддержки за семь лет составила 45,6 миллиона рублей.
Средства в 2026 году будут направлены на усиление регионального проекта по развитию добровольчества в составе государственной программы развития молодежной политики в Республике Татарстан.