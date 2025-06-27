https://ria.ru/20250627/molodezh-2025822380.html

Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики

Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики - РИА Новости, 27.06.2025

Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики

Татарстан получит из федерального бюджета более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в 2026 году в рамках национального проекта "Молодежь и... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:08:00+03:00

2025-06-27T14:08:00+03:00

2025-06-27T14:08:00+03:00

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151947/60/1519476007_0:128:2000:1254_1920x0_80_0_0_0006df372db247c5423e2ee712eb8792.jpg

КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Татарстан получит из федерального бюджета более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в 2026 году в рамках национального проекта "Молодежь и дети", сообщает минмолодежи республики. "Федеральное агентство по делам молодежи объявило результаты конкурса "Регион для молодых", который проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". По результатам конкурса субсидию из федерального бюджета получат 43 региона России. Татарстан получит более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в регионе в 2026 году", - говорится в сообщении. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что важное условие конкурса - софинансирование со стороны региона, и благодаря поддержке главы Татарстана республика имеет возможность ежегодно участвовать в конкурсе и получать поддержку из федерального центра. "В 2026 году полученные средства будут направлены на ремонт молодежного центра "Заман" в Набережных Челнах: здесь начнут работу общественные пространства, инкубатор социальных проектов, лаборатории профориентации для подростков, коворкинг, спортзал и так далее, на реализацию системных мероприятий для молодежи - развитие молодежных медиасообществ, поддержку креативных индустрий, проведение школы организаторов детского отдыха, молодых ученых, поддержку проекта для подростков, находящихся в конфликте с законом "Теплые сердца" и другие", - уточнил министр. Также, по словам Садыкова, средства будут направлены на повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики. Кроме того, по информации минмолодежи Татарстана, Татарстан седьмой раз вошел в число победителей федерального конкурса "Регион добрых дел" и получит в 2026 году почти 5,1 миллиона рублей на развитие добровольческого движения в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Общая сумма поддержки за семь лет составила 45,6 миллиона рублей. Средства в 2026 году будут направлены на усиление регионального проекта по развитию добровольчества в составе государственной программы развития молодежной политики в Республике Татарстан.

https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025743645.html

https://ria.ru/20250619/tatarstan-2024055140.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика татарстан (татарстан)