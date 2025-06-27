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Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики - РИА Новости, 27.06.2025
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Республика Татарстан
 
14:08 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/molodezh-2025822380.html
Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики
Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики - РИА Новости, 27.06.2025
Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики
Татарстан получит из федерального бюджета более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в 2026 году в рамках национального проекта "Молодежь и... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:08:00+03:00
2025-06-27T14:08:00+03:00
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Татарстан получит из федерального бюджета более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в 2026 году в рамках национального проекта "Молодежь и дети", сообщает минмолодежи республики. "Федеральное агентство по делам молодежи объявило результаты конкурса "Регион для молодых", который проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". По результатам конкурса субсидию из федерального бюджета получат 43 региона России. Татарстан получит более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в регионе в 2026 году", - говорится в сообщении. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что важное условие конкурса - софинансирование со стороны региона, и благодаря поддержке главы Татарстана республика имеет возможность ежегодно участвовать в конкурсе и получать поддержку из федерального центра. "В 2026 году полученные средства будут направлены на ремонт молодежного центра "Заман" в Набережных Челнах: здесь начнут работу общественные пространства, инкубатор социальных проектов, лаборатории профориентации для подростков, коворкинг, спортзал и так далее, на реализацию системных мероприятий для молодежи - развитие молодежных медиасообществ, поддержку креативных индустрий, проведение школы организаторов детского отдыха, молодых ученых, поддержку проекта для подростков, находящихся в конфликте с законом "Теплые сердца" и другие", - уточнил министр. Также, по словам Садыкова, средства будут направлены на повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики. Кроме того, по информации минмолодежи Татарстана, Татарстан седьмой раз вошел в число победителей федерального конкурса "Регион добрых дел" и получит в 2026 году почти 5,1 миллиона рублей на развитие добровольческого движения в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Общая сумма поддержки за семь лет составила 45,6 миллиона рублей. Средства в 2026 году будут направлены на усиление регионального проекта по развитию добровольчества в составе государственной программы развития молодежной политики в Республике Татарстан.
https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025743645.html
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россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан получит 147 млн руб на развитие молодежной политики

Татарстан получит более 147 млн руб на развитие молодежной политики

© Depositphotos.com / halfpointМолодежь на отдыхе
Молодежь на отдыхе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Depositphotos.com / halfpoint
Молодежь на отдыхе. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Татарстан получит из федерального бюджета более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в 2026 году в рамках национального проекта "Молодежь и дети", сообщает минмолодежи республики.
"Федеральное агентство по делам молодежи объявило результаты конкурса "Регион для молодых", который проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". По результатам конкурса субсидию из федерального бюджета получат 43 региона России. Татарстан получит более 147 миллионов рублей на развитие молодежной политики в регионе в 2026 году", - говорится в сообщении.
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Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что важное условие конкурса - софинансирование со стороны региона, и благодаря поддержке главы Татарстана республика имеет возможность ежегодно участвовать в конкурсе и получать поддержку из федерального центра.
"В 2026 году полученные средства будут направлены на ремонт молодежного центра "Заман" в Набережных Челнах: здесь начнут работу общественные пространства, инкубатор социальных проектов, лаборатории профориентации для подростков, коворкинг, спортзал и так далее, на реализацию системных мероприятий для молодежи - развитие молодежных медиасообществ, поддержку креативных индустрий, проведение школы организаторов детского отдыха, молодых ученых, поддержку проекта для подростков, находящихся в конфликте с законом "Теплые сердца" и другие", - уточнил министр.
Также, по словам Садыкова, средства будут направлены на повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики.
Кроме того, по информации минмолодежи Татарстана, Татарстан седьмой раз вошел в число победителей федерального конкурса "Регион добрых дел" и получит в 2026 году почти 5,1 миллиона рублей на развитие добровольческого движения в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Общая сумма поддержки за семь лет составила 45,6 миллиона рублей.
Средства в 2026 году будут направлены на усиление регионального проекта по развитию добровольчества в составе государственной программы развития молодежной политики в Республике Татарстан.
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