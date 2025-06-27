На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
После встречи в узком составе к лидерам стран ЕАЭС присоединились лидеры Кубы и Узбекистана, которые являются наблюдателями, а также представители Монголии и ОАЭ.
Заявления Лукашенко
- ЕАЭС настроен на реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном.
- Удары по ядерным объектам этой страны нарушают международные договоры.
- Президент Ирана должен был присутствовать на саммите впервые в качестве представителя страны — наблюдателя при ЕАЭС, но не смог из-за конфликта на Ближнем Востоке:
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"В вашем сопротивлении вы не в одиночестве".
- Участие Кубы в работе объединения принесет положительные результаты, союз будет делать все для этого.
- В декабре, вероятно, в Петербурге пройдет неформальный саммит ЕАЭС, а в 2026-м в Астане — следующий официальный.
Формат и повестка
- Заседание ВЕЭС стало первым в 2025 году.
- Его участникам наметят ориентиры дальнейшего углубления интеграции.
- Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг.
- Отдельное внимание уделят вопросам маркировки товаров и расширения евразийских транспортных коридоров.
- Стороны обсудят развитие международных связей объединения.
- Всего в повестке 14 вопросов.
- Планируется подписание соглашений о свободной торговле с ОАЭ и Монголией.
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Вчера, 18:34
Лидерам стран ЕАЭС доложат о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщал РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Президент Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита ЕАЭС. Накануне он выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
О ЕАЭС
- Евразийский экономический союз создан десять лет назад.
- В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
- Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
- Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
- Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
- Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.