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На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану - РИА Новости, 27.06.2025
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13:38 27.06.2025 (обновлено: 14:44 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/minsk-2025809256.html
На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану
На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану - РИА Новости, 27.06.2025
На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану
В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:38:00+03:00
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экономика
минск
белоруссия
россия
юрий ушаков
евразийский экономический союз
владимир путин
оаэ
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.После встречи в узком составе к лидерам стран ЕАЭС присоединились лидеры Кубы и Узбекистана, которые являются наблюдателями, а также представители Монголии и ОАЭ.Заявления Лукашенко"В вашем сопротивлении вы не в одиночестве".Формат и повесткаЛидерам стран ЕАЭС доложат о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщал РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.О ЕАЭС
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LIVE: Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
LIVE: Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
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Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном
Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном. В Минске проходит расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета.
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Кадры с заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Кадры с заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
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экономика, минск, белоруссия, россия, юрий ушаков, евразийский экономический союз, владимир путин, оаэ, монголия
Экономика, Минск, Белоруссия, Россия, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, ОАЭ, Монголия

На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану

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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
После встречи в узком составе к лидерам стран ЕАЭС присоединились лидеры Кубы и Узбекистана, которые являются наблюдателями, а также представители Монголии и ОАЭ.

Заявления Лукашенко

  • ЕАЭС настроен на реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном.
  • Удары по ядерным объектам этой страны нарушают международные договоры.
  • Президент Ирана должен был присутствовать на саммите впервые в качестве представителя страны — наблюдателя при ЕАЭС, но не смог из-за конфликта на Ближнем Востоке:
«
"В вашем сопротивлении вы не в одиночестве".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
  • Участие Кубы в работе объединения принесет положительные результаты, союз будет делать все для этого.
  • В декабре, вероятно, в Петербурге пройдет неформальный саммит ЕАЭС, а в 2026-м в Астане — следующий официальный.

Формат и повестка

  • Заседание ВЕЭС стало первым в 2025 году.
  • Его участникам наметят ориентиры дальнейшего углубления интеграции.
  • Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг.
  • Отдельное внимание уделят вопросам маркировки товаров и расширения евразийских транспортных коридоров.
  • Стороны обсудят развитие международных связей объединения.
  • Всего в повестке 14 вопросов.
  • Планируется подписание соглашений о свободной торговле с ОАЭ и Монголией.
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Вчера, 18:34
Лидерам стран ЕАЭС доложат о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщал РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.

Президент Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита ЕАЭС. Накануне он выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин
Вчера, 19:14

О ЕАЭС

  • Евразийский экономический союз создан десять лет назад.
  • В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
  • Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
  • Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
  • Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
  • Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС
Вчера, 19:56
 
ЭкономикаМинскБелоруссияРоссияЮрий УшаковЕвразийский экономический союзВладимир ПутинОАЭМонголия
 
 
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