https://ria.ru/20250627/minsk-2025809256.html

На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану

На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану - РИА Новости, 27.06.2025

На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану

В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:38:00+03:00

2025-06-27T13:38:00+03:00

2025-06-27T14:44:00+03:00

экономика

минск

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россия

юрий ушаков

евразийский экономический союз

владимир путин

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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.После встречи в узком составе к лидерам стран ЕАЭС присоединились лидеры Кубы и Узбекистана, которые являются наблюдателями, а также представители Монголии и ОАЭ.Заявления Лукашенко"В вашем сопротивлении вы не в одиночестве".Формат и повесткаЛидерам стран ЕАЭС доложат о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщал РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.О ЕАЭС

https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html

https://ria.ru/20250626/putin-2025653931.html

https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025663860.html

минск

белоруссия

россия

оаэ

монголия

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LIVE: Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета LIVE: Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета 2025-06-27T13:38 true PT1S

Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном. В Минске проходит расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета. 2025-06-27T13:38 true PT0M34S

Кадры с заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе Кадры с заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе 2025-06-27T13:38 true PT0M26S

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экономика, минск, белоруссия, россия, юрий ушаков, евразийский экономический союз, владимир путин, оаэ, монголия