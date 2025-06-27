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Лидеров ЕАЭС на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками - РИА Новости, 27.06.2025
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11:19 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/minsk-2025760597.html
Лидеров ЕАЭС на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками
Лидеров ЕАЭС на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками - РИА Новости, 27.06.2025
Лидеров ЕАЭС на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками
Лидеров Евразийского экономического союза на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками, ужин проходил под цимбалы, рассказала пресс-секретарь... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:19:00+03:00
2025-06-27T11:19:00+03:00
белоруссия
минск
россия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Лидеров Евразийского экономического союза на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками, ужин проходил под цимбалы, рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт телеканалу "Первый информационный". Саммит ЕАЭС проходит во Дворце Независимости - резиденции Лукашенко в Минске. Белоруссия председательствует в ЕАЭС в 2025 году. "Вчера, предметно поработав на Евразийском форуме, главы государств поужинали. Это, как мы не раз говорили, та же рабочая часть, но в другой обстановке… Гостеприимство — наша национальная черта, а президент, я бы сказала, самый гостеприимный человек в этой стране. И было его поручение и задача — всё организовать очень тепло, по-нашему", - сообщила Эйсмонт. По ее словам, на ужине также угощали хлебом-солью и играли на национальных инструментах — цимбалах. "Мы предложили гостям попробовать наши национальные напитки, настойки - аперитив. Честно скажу, мы воспользовались случаем, чтобы провести небольшую презентацию и дегустацию наших белорусских продуктов: самых разных — молочных, мясных, нашего потрясающего хлеба, который сейчас выпекают в разных регионах, и регионы даже соревнуются между собой", - сказала Эйсмонт. По ее словам, главы государств оценили белорусскую продукцию и рассказали, что прекрасно знают о ее качестве, так как регулярно получают подарки с угощениями от президента Белоруссии. Говоря о меню, Эйсмонт сказала, что не обошлось без драников. Она подчеркнула, что гости сами попросили приготовить такое блюдо. "Это даже не то, что мы предлагаем. Мы бы хотели чем-то новым угощать, удивлять, разнообразие вносить, но всегда все высокие гости заказывают: "приготовьте настоящие белорусские драники". Без этого не обходится ни одно мероприятие, ни один ужин у нас в стране. Угощали также пельменями, а все остальное пока не будем конкретизировать", - сказала пресс-секретарь. Она сообщила, что был и небольшой концерт, где выступили оперные артисты, играла советская классика и белорусские современные песни. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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белоруссия, минск, россия, евразийский экономический союз
Белоруссия, Минск, Россия, Евразийский экономический союз
Лидеров ЕАЭС на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками

На неформальном ужине в Минске лидеров ЕАЭС угостили драниками и настойками

© Фото : Пул ПервогоПленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Пул Первого
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Лидеров Евразийского экономического союза на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками, ужин проходил под цимбалы, рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт телеканалу "Первый информационный".
Саммит ЕАЭС проходит во Дворце Независимости - резиденции Лукашенко в Минске. Белоруссия председательствует в ЕАЭС в 2025 году.
"Вчера, предметно поработав на Евразийском форуме, главы государств поужинали. Это, как мы не раз говорили, та же рабочая часть, но в другой обстановке… Гостеприимство — наша национальная черта, а президент, я бы сказала, самый гостеприимный человек в этой стране. И было его поручение и задача — всё организовать очень тепло, по-нашему", - сообщила Эйсмонт.
По ее словам, на ужине также угощали хлебом-солью и играли на национальных инструментах — цимбалах.
"Мы предложили гостям попробовать наши национальные напитки, настойки - аперитив. Честно скажу, мы воспользовались случаем, чтобы провести небольшую презентацию и дегустацию наших белорусских продуктов: самых разных — молочных, мясных, нашего потрясающего хлеба, который сейчас выпекают в разных регионах, и регионы даже соревнуются между собой", - сказала Эйсмонт.
По ее словам, главы государств оценили белорусскую продукцию и рассказали, что прекрасно знают о ее качестве, так как регулярно получают подарки с угощениями от президента Белоруссии.
Говоря о меню, Эйсмонт сказала, что не обошлось без драников. Она подчеркнула, что гости сами попросили приготовить такое блюдо.
"Это даже не то, что мы предлагаем. Мы бы хотели чем-то новым угощать, удивлять, разнообразие вносить, но всегда все высокие гости заказывают: "приготовьте настоящие белорусские драники". Без этого не обходится ни одно мероприятие, ни один ужин у нас в стране. Угощали также пельменями, а все остальное пока не будем конкретизировать", - сказала пресс-секретарь.
Она сообщила, что был и небольшой концерт, где выступили оперные артисты, играла советская классика и белорусские современные песни.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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БелоруссияМинскРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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