https://ria.ru/20250627/mini-raketa-2025706003.html

Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство

Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство - РИА Новости, 27.06.2025

Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство

Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" поставлены на серийное производство, оснащенный полным боекомплектом таких ракет комплекс может сбить десятки... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:04:00+03:00

2025-06-27T07:04:00+03:00

2025-06-27T07:04:00+03:00

безопасность

ростех

высокоточные комплексы

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" поставлены на серийное производство, оснащенный полным боекомплектом таких ракет комплекс может сбить десятки БПЛА, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Мини-ракеты из состава зенитного ракетного комплекса "Панцирь" нашего холдинга "Высокоточные комплексы" прошли полный цикл государственных испытаний и поставлены на серийное производство", - сказал собеседник агентства. Мини-ракеты, как рассказали в госкорпорации, могут сбивать "стайки" малых дронов противника. "Расширенный за счет мини-ракет боекомплект комплексов "Панцирь" особенно актуален для отражения массовых налетов малых беспилотников, в том числе FPV-дронов различного типа. Теперь один "Панцирь-СМД-Е" может уничтожить десятки БПЛА", - добавили в "Ростехе". В госкорпорации подчеркнули, что Минобороны РФ регулярно публикует видео с подтверждением боевой эффективности "Панцирей". Помимо беспилотников, они могут сбивать крылатые ракеты, реактивные и управляемые артиллерийские снаряды, а также баллистические ракеты.​

https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html

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безопасность, ростех, высокоточные комплексы, министерство обороны рф (минобороны рф)